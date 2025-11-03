大谷翔平のインスタグラムに現れた人物とは

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の死闘の末に勝利し、21世紀初の世界一連覇を達成した。試合後、大谷翔平投手はインスタグラムで喜びを共有したが、そのコメント欄に現れた大物に日本人ファンが驚いている。

大谷は世界一からほどなく「2025 WORLD SERIES CHAMPIONS」と記し、グラウンドで撮影した集合写真やシャンパンファイトの様子をインスタグラムで一挙公開。歓喜を共有し、コメント欄にはおよそ1万件の祝福が相次いだ。

その中で、ドジャースカラーの青のハート3つとトロフィーの絵文字で祝福したのがデービッド・ベッカム氏だ。貴公子として知られ、現役時代はロサンゼルスを拠点とするクラブでプレーした縁もある。とはいえ、競技も異なる超大物との“繋がり”に日本人ファンはネット上で驚きの声を上げている。

「なんと！！！！！！」「ベッカム野球見るんだ」「すごい インスタフォローしただけでもびっくりなのに」「今まで野球見たことあるのかなぁ？」などの声が続々。なお、大谷もベッカムのアカウントをフォローしており、相互フォローとなっている。大谷はこの日、インスタグラムのフォロワーが1000万を突破した。



（THE ANSWER編集部）