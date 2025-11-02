¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡¡¥É·³¥í¥Ï¥¹¡¢µ¯»à²óÀ¸¥½¥íÃÆ¤Ë¥«¥Ê¥Àµ¼Ô¤ÏÊòÁ³¡ÄÀ¤³¦°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È2»à¤Ç°Ì´
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£3-4¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë9²ó1»à¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¥½¥í¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¥«¥Ê¥À¤Îµ¼Ô¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥í¥Ï¥¹¤¬ÊÑ²½µå¤ò¶¯¿¶¡£º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï´¿´î¤ÎÒöÓ¬¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃç´Ö¤«¤é¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£À¤³¦°ì¤Þ¤Ç2»à¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÃÏ¸µµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÎÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È590¥¶¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¥¢¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ê»á¤Ï¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖ¥¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¥·¥½¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¾¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÈÖ¥ß¥Ã¥Á¡¦¥Ð¥Î¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬º¸ÍãÀÊ¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤À¡£´°Á´¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢Æ±ÅÀ¤Ç9²óÎ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë