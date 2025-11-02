育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「9月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「男の子の名前」ランキングを紹介します。

調査は2025年9月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年9月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7532人（男の子3840人／女の子3692人）です。

「椛」を使った名前も増加

「男の子の名前」ランキングは、1位が「蓮（れん）」、2位が「湊（みなと）」、同率3位が「颯（はやて）」「碧（あお）」でした。

同社によると「月」を使った名前「ムーンネーム」が、9月のお月見シーズン生まれの名前として人気ということです。同ランキングでも「悠月（ゆづき）」や、「梛月（なつき）」「律月（りつき）」「柚月（ゆづき）」「那月（なつき）」といった、5種類の「ムーンネーム」がランクインしています。

さらに、9月は誕生石の「サファイア」（蒼玉・青玉）をイメージさせる、「蒼」を使った名前が増加しており、「蒼空（そら）」「蒼真（そうま）」「蒼（あおい）」「蒼葉（あおば）」「蒼生（あおい）」「蒼央（あお）」といった名前がランクインしたとのことです。

また、上位10位内に「みなと」「あおと」「はると」「ゆいと」といった「と」で終わる「と止めネーム」もランクイン。そのほか、「かなと」「りと」「ゆうと」など、125種類ものバリエーションがあったということです。

同社は「男の子の名付けでは定番のスタイルとして根強い人気があり、力強くたくましい印象を与える響きが、長く多くの親御さんに選ばれているのかもしれません」とコメントしています。