『プロ』を超える高性能モデル

メルセデスAMGは、新型の2ドアモデル『GTトラックスポーツ（GT Track Sport）』のプロトタイプを公開した。ポルシェ911 GT3 RSのライバルとして期待され、正式発表は2026年と見込まれる。

【画像】エアロばっちりのV8レーサー【コンセプトAMG GTトラックスポーツを詳しく見る】 全6枚

2代目AMG GTをベースに大幅な改造が施されており、「V8ドライブトレイン」、「高度な空力設計」、「インテリジェントな軽量構造」を採用する。



コンセプトAMG GTトラックスポーツ（プロトタイプ） メルセデスAMG

カスタマーレース向けとして開発されたが、AMG最強のスポーツカーであるGTブラックシリーズの後継となることも予想される。

現行の2代目GTで最も強力なモデルは、最高出力612psの『プロ』だ。新型がその性能を超える可能性は十分にある。

GTトラックスポーツは、フロントバンパー下部に大型スプリッターを追加。ボンネットにエンジン冷却用のダクトを備え、サイドシルにはツインサイドエグゾーストを配置した。

リアの変更点はさらに大きい。ウィングを手動調整可能なスワンネック型スポイラーによりダウンフォースを増加させ、トランクリッド後部にはリップスポイラーを追加している。

ディフューザーの細部の形状は隠されており、2022年発表のGTトラックシリーズよりもさらに進化していることを示唆している。