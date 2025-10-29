道山ケイ「『ご飯は作らなくていい』は本音じゃない」―反抗期の息子に親がすべき対応とは？
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「【反抗期男子】『ご飯は作らなくていい』と言われたらどうする？支えるべきか否かの境界線！」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、多くの親が悩む“反抗期の息子への対応”について語った。動画では、中学2年生の息子がきつい言葉を投げかけ、「ご飯も自分で作る」と宣言した際、親がどう対応すべきかという相談を受けている。
道山氏はまず「反発して言葉や態度がきつくなるのはよくあること。親子で意見がぶつかるのは自然です」と前置き。そのうえで「結論としては、たとえ子どもが『作らなくていい』と言っても、ご飯は作り続けてあげるのがいい」と明言した。「子どもは本音では作ってほしいと思っている場合がほとんど。強がっているだけ」と、表面上の言葉に囚われすぎないよう注意を促している。
また道山氏は、家庭環境についても踏み込む。「ご飯まで放棄すると、周囲からネグレクトと受け取られる可能性も否定できません」と社会的側面を指摘し、「次の日から何事もなかったように普通にご飯を用意してあげればいいんです」とアドバイス。
加えて母子家庭ならではの難しさについては、「夫婦家庭なら、もう一人がフォローできるが、母子家庭では間に入ってくれる人がいない」と現実を述べた上で、「あまり厳しくぶつからず、『お母さんも悲しいから、やめてね』など柔らかい言葉で伝えて」と実践的な助言を送った。衝突が深刻になれば、「一度時間を置いて、頭を冷やしてから話し合いを再開する」など冷静な対応法も伝授した。
さらに道山氏は、「困った時に親子間を和ませてくれる第三者を日頃から見つけておくことも大切」とし、「親戚や先生、近所の人など、信頼できる大人が仲介するだけで、子どもが素直になれることも多い」と、人脈づくりの重要性も紹介。
最後に道山氏は、「こうしたケースでは親も子も感情的になりやすいもの。日頃から相談できる人を持ち、時には第三者の力も借りながら、無理しすぎず子育てしていきましょう」と、親へのエールを送り動画を締めくくった。
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/