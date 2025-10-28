タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が10月28日、放送。今回は、東京都足立区にある食堂が紹介されます。

【写真】このボリュームで1000円以内？ 豪華すぎる日替わり＆グランドメニューがスゴい！

同食堂の特徴は、3000種類以上におよぶ日替わりメニューと多彩なグランドメニュー。牛・豚の合いびきハンバーグをチーズやトマト、目玉焼きを挟んでタワーにした「4タワーハンバーグ」（1300円）や、黒毛和牛の希少部位「みすじ」を使った「おまかせ牛焼き定食」（1000円）、「金目鯛の1匹煮定食」（900円）など、ジャンルに縛られない定食を、白米のおかわり無料で提供しています。

毎週木曜には、3日間かけて骨から煮込むラーメンが登場。ミネラル分が高い1億年以上前の塩をベースに、ホタテと昆布のだしを合わせ、中太麺で作る「古代塩のホタテ塩ラーメン」（900円）や、金目鯛と鴨のダブルスープに、ゆずとスマックと呼ばれる香辛料を味付けに用いた「金目鯛＆鴨ダシ和風ラーメン」（900円）などを提供。ラーメンだけでも90種類以上あるとのことです。さらに、開店記念日である毎月15日は、“あるもの”が500円で食べ放題になります。

番組では、デートを重ねるかのように料理の創作に励む同食堂の店主の魅力も紹介します。さらに、豚バラ肉約20枚を使った「元祖ぶたから」（1500円）で知られる埼玉県羽生市の「味のイサム」の最新映像も放送します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、歌舞伎俳優の市川右團次さん、モデルでタレントのゆうちゃみさん、お笑いトリオ「ハナコ」がゲスト出演します。

