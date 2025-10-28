「介護を他人に任せてもいいのだろうか…」そう悩む多くの介護者に向けて、「コンビニくらい気軽に介護サービスを頼ってほしい」と語るのは、施設の生活相談員を務めながら介護職員としても現場に出る介護のプロ、のぶ氏。本記事では、のぶ氏の著書『読むだけで介護がラクになる本』（すばる舎）より一部を抜粋・再編集し、介護や介護サービスに対する考え方をご紹介します。

介護者が抱える葛藤…「他人任せにしてもいいのかな？」

在宅介護が美談のように語られることがありますが、現実はそう単純ではありません。終わりの見えない在宅介護の中で、金銭的な負担や心の不安定さに悩まされている方は少なくないです。

「顔を見るだけで手をあげそうです」

「もうニオイだけでも限界です」

「自分の親の介護が終わったと思ったら、今度は夫の親の介護……メンタルが壊れそうです」

と、涙ながらに訴える介護者をたくさん見てきました。そんな方々に「在宅介護は素晴らしい」「在宅介護が子どもとしてのつとめです」とは、口が裂けても言えません。とにかく無理だけはしないでいただきたいし、コンビニくらい気軽に介護サービスを頼ってほしいと思います。

在宅介護で利用できるサービスにはデイサービスや訪問介護、ショートステイなどがあります。

「他人任せにしてもいいのかな？」

「介護サービスに頼っていいのかな？」

と不安になることがあるかもしれませんが、みんなあなたの味方です。介護サービスを受けることに罪悪感を抱く必要はありません。

認知症の母親とふたり暮らしで、懸命に在宅介護をする息子さんがいました。毎朝、「お母さんごめんな」と言いながら、玄関に鍵をかけて仕事に出かけます。外側から鍵をかけることで、母親が外に出られないようにするための対策です。

当時、関係者は虐待だ！と騒ぎ立てましたが、息子さんが母親の安全を第一に考えての行動でした。ていねいに関わってみると、ご本人の服装はいつも清潔に保たれ、髪の毛もきれいに整えられていました。介護サービスの利用を増やすことによって、鍵をかける必要もなくなりました。

在宅介護をされている方々は、ギリギリのところでがんばっていることが多いです。介護サービスを活用すれば、負担が軽減され、心の余裕が生まれ、より良い関わりができるはずです。

もっと知ってほしい、気軽に頼れる「介護サービス」

介護サービスについて、びっくりするくらい世の中で知られていないな、と思います。まだ一度も介護サービスを使っていないご家族から、

「お風呂でちゃんと身体を洗えているか、不安で不安で……」

「１日に何回もトイレを汚して、孫たちが嫌がってしまって……」

「もう心も体もボロボロです……」 といった声を聞くことがあります。

たとえば、ショートステイを利用すれば、

●一晩中、寝ないで介護のプロが対応します

●お風呂は付き添わせていただきます

●トイレもそっと見守ります

すると、

「職員さんは寝ないんですか!?」

「お風呂まで入れてくれるんですか!?」

「トイレまで!?」

と驚かれることも珍しくありません。介護職にとっては、夜勤や入浴支援、排泄支援は当たり前のこと。職員は仕事なので遠慮は不要です。一晩だけでも、他人に任せて思いっきり眠ってください。

利用しなくてもいいので、「へー、そんなサービスあるんだ」と覚えておいていただきたいです。今は必要ないと思っても、いつか追いつめられたときに、その知識があなたを助けるかもしれません。

とはいえ、費用面でサービス利用が難しい方もいます。ご家族から「え！ そんなのあるんですか!?」とよく言われるのが、下記の制度です。

・介護保険負担限度額認定証

・社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

・高額介護サービス費

介護サービスを利用する前に、これだけは必ず調べてください。年間、ウン十万円変わってくることもあります。詳しくは行政の担当者まで。

のぶ

介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員