【ザノースフェイス】快適性と収納力を両立！タウンユースにも最適なバックパックがAmazonで販売中！
【ザノースフェイス】日帰りアウトドアも街歩きもこれ一つ！機能性抜群のリュックがAmazonで販売中！
ワンデイハイクから日常まで、さまざまなシーンでの使いやすさを追求する、THE NORTH FACEの定番デイパック（リュック）。背負い心地を進化させた背面構造は、通気性を確保しながら、快適なフィッティングで設計。フロントには縦型のダブルポケットを配備。メインコンパートメントには、効率的な荷物のパッキングが可能なスリーブを設け、第2コンパートメントには、整理整頓に便利なオーガナイザーを配置。2か所のポールループと、取り外し可能な簡易的ウエストベルト付き。
通気性に優れた背面構造とコンパクトなサイズ感で、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現している。
20Lの程よい容量と多彩な収納ポケットが備わり、日帰りのトレッキングから普段使いまで幅広く対応する。
リサイクルナイロン素材を採用し、環境にも配慮した設計。軽量で丈夫な作りが安心感を与えてくれる。
オーガナイザー付きのセカンドコンパートメントや取り外し可能なウエストベルトなど、実用性の高いディテールが光る。
