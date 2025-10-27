ドジャース・大谷翔平選手が、ワールドシリーズ第2戦での山本由伸投手の活躍と、強打線と対峙する際に大事にしていることについて話しました。

リーグ優勝決定シリーズでメジャー初完投し、ワールドシリーズ第2戦で9回1失点の力投を見せ、ポストシーズンで2試合連続完投勝利を収めた山本投手について、「由伸の登板は本当に素晴らしかったと思いますし、これだけ素晴らしい打線を相手にあれだけのピッチングをしてくれたというのは、チームメートとして誇らしいなと思っています。レギュラーシーズンの中でも1試合完投するのも難しいですし、ポストシーズンで相手のレベルも高くなるプレッシャーもかかる中で2試合連続でやってくれるというのはなかなかできることではないので本当に頼もしい。オフェンス陣からしたら頼もしいし早く援護してあげたいという。本当に素晴らしいピッチングだなと思ってみてました」と称賛。

さらに、強打線を相手にする際に心がけていることについて尋ねられると、「やっぱり素晴らしい打線を相手に投げるときは自分のパフォーマンスというものをしっかり出さないと、抑えられないかなというのが大前提にあると思うので、相手の準備をしながら、自分のコンディションをまず一番最初に大事にしたいなと思っています」と答えました。