【しまむらのブラウン】が高見え！ 着回し力100点♡「秋色セットアップ」

ブラウンがトレンド入りしている今シーズン。大人ムードでおしゃれに取り入れるなら、上品に見えるセットアップスタイルがおすすめです！ 今回見つけた【しまむら】のセットアップは、スタイリッシュなベスト & パンツの組み合わせで、オンオフどちらでも着回せる予感。シルエットにひとクセ効いていて、シンプルなのにしっかり今っぽいところも魅力です。

上品にこなれるブラウンセットアップ

【しまむら】「TT*CHIAウェーブV」\1,639（税込）、「TT*CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

やわらかな色味のブラウンが、秋らしさと上品さを両立してくれそうなしまむらのセットアップ。ウェーブデザインのベストにコクーンシルエットのパンツが絶妙にマッチして、さらりと合わせるだけでおしゃれな印象に導いてくれます。上下揃えても4,000円以下とプチプラで、お財布に優しいのが嬉しいところ。淡色カジュアルが好きだという@hiro77andさんも「オンオフ着ることできるから好き」と絶賛している組み合わせです。

さりげないデザインで単品使いもハマる

セットアップとしてはもちろん、それぞれ単品使いでも着回しできるのがこのアイテムの魅力。淡めカラーのセーターにブラウンベストを羽織れば、一気に秋らしく、シャレた雰囲気に仕上がります。うねうねとしたベストのデザインが、コーデにさりげない高見え感をプラスしてくれそう。もちろんパンツも単品使いOK。セットで持っていればスタイリングの幅をグッと広められる予感です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M