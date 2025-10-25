◇SMBC日本シリーズ2025 第1戦 阪神2−1ソフトバンク（2025年10月25日 みずほペイペイD）

「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われ、阪神が2−1で競り勝った。

試合後、藤川監督は場内インタビューで「面白い野球でしたね。厳しいですけど、面白いですね」と僅差の逃げ切り勝ちを振り返った。先発の村上については「先に1点を取られましたけど、尻上がりに調子を上げて、シーズンそのままの投球でした。素晴らしかったです」と称賛。打線がワンチャンスをものにして2点を奪い快勝し「きょう、彼らの打撃で逆転できたことは明日以降にも非常に大きい。期待してください」とファンに連勝を約束した。

また、勝利投手の村上は「初戦取りたいなと思っていたので、勝てて良かった」と心境を語り、「うちは強いので粘っていれば絶対に逆転してくれると信じていた」との思いで粘りの投球を続けた。打線や、リリーフ陣については「心強い仲間」と感謝し、自らの好投については「うまくリードしてくれたおかげ」と女房役・坂本も称えた。

試合は先発の村上が2回に持ち味である超遅球の59キロスローボールを披露。パ・リーグの首位打者・牧原大もさすがに手を出さず、ストライク球を見送るなど、持ち味を発揮し、7回1失点にまとめてセ・リーグ3冠投手の底力を発揮した。

打線も1点差を追う6回、先頭の近本が中前打で出塁。中野の打席で初球に二盗を決めた後、中野は2球目を三塁線へ送りバント。これを捕球しようとした三塁・野村が、三塁線を切れるかとの判断で見送っていたが、白線の前でピタリと止まり、内野安打となった。ネットでは「神バント」と称された仕事だった。

中野はその後、二盗に成功。無死二、三塁となり、森下の遊ゴロの間に近本が還って同点となると、さらに4番・佐藤輝が右翼二塁打を放って、逆転に成功した。

その後は及川―石井とつないだ救援陣が1点差を守り切って勝利。ソフトバンクファンで盛り上がった敵地を静まり返らせた。

ソフトバンクが博多に本拠地を移してから、阪神が日本シリーズで戦うのは3度目。過去の2年間（03年、14年）は、博多では通算0勝7敗と一度も勝てないジンクスがあったが、ついに破った。

今季ビジターゲームでは4月に8連勝、6、7月に10連勝を記録するなど、72試合で12球団トップの勝率.638（44勝25敗3分け）をマーク。ホームゲームの勝率.586（41勝29敗1分け）を上回った。チーム歴代でもフランチャイズ制が導入された52年の勝率.678（40勝19敗1分け）に次ぐ2番目の数字で、「敵地の虎」を見せる先勝となった。