フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。最近ハマって、メークも参考にしている女優を明かした。

田中は最近「韓国ドラマにハマっちゃって」と明かし20年から放送された「ペントハウス」を見ているという。

中でも、女優のイ・ジアが「めっちゃキレイで」とゾッコンな様子。「その人にハマって、最近はイ・ジアみたいなメークしようと思ったりとか、メークさんにもイ・ジアみたいにしてほしいっていう、意味の分からないお願いをしている」と明かした。

また、同ドラマは「ほんとドロドロよ。ペントハウスって超高級なマンションを舞台にしてて、その最上階がペントハウスになっているんだけど、その上の階で繰り広げられる悲喜こもごもというか、不倫があったり、殺人があったりするわけ。凄いんだから日本でいったら、鈴木おさむさんの世界だよ」と説明。

それでも「毎日ちょっとの隙間時間ができるとペントハウス見ている、犬をなでながら」と笑い、シーズン3まであるが、現在はシーズン2の8話くらいを視聴しているため「まだ結構楽しめるかなと思っている」と語った。