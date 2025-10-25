知育玩具で遊ぶコーギーの子犬。思った以上にお手手が短いようで…？必死におやつを出そうと奮闘する可愛すぎる投稿は話題を呼び、記事執筆時点で273万回再生を突破。「なんじゃこりゃー♡」「手伝ってあげたいｗ」「癒される」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：オヤツが入ったおもちゃで遊ぶ子犬→思った以上に手が短くて…一生懸命すぎる『悶絶級の光景』】

知育玩具と奮闘するむぎちゃん

TikTokアカウント「___mugitann」に投稿されたのは、生後2か月のコーギー「むぎ」ちゃんが知育玩具に奮闘する光景。回すとおやつが出てくるのをちゃんと理解し、短いお手手をグイッと伸ばしてモグモグ…美味しそうに食べていたとか。

疲れてしまったのか、はたまたもっとおやつが欲しいのか、お鼻でツンツンと知育玩具をつつくむぎちゃん。もちろんそれでは出てきません…。腑に落ちない様子のむぎちゃんは『ウゥ～！』と不満げな声を漏らしたそう。

短いお手手で空振り…！

どうしてもおやつが食べたいむぎちゃんは、再度レバーを押そうと前足を伸ばすものの…！？その短いお手手は見事に空振り！勢いがありすぎてよろけてしまったそう。

短くて子犬らしいムチムチのお手手で華麗な空振りを繰り返す姿は、悶絶級の可愛さだったとか。なんとかおやつを出すことに成功したむぎちゃん、満足そうに食べたのでした♡

この投稿に胸キュンした人は多いようで「なんだこれ…！」「可愛すぎてヤバイ」「思ってるより短かったねｗ」などのコメントが寄せられています。

どんな体勢でもタッチ♪

成長したむぎちゃんの微笑ましい姿が別投稿に紹介されています。飼い主さんいわく『どんな体勢でもタッチしてくれる』というむぎちゃん。確かに横向きでもヘソ天でも、手をクロスしてまでも100％タッチしていたそう。

シュッと華麗に前足を出す姿は、生後2か月の知育玩具と奮闘していたむぎちゃんと重なります…！飼い主さんと楽しいひとときを満喫するむぎちゃんの姿は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

TikTokアカウント「___mugitann」には、むぎちゃんの微笑ましい日常が投稿されています。知育玩具と格闘する姿も紹介されていますよ♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「___mugitann」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております