今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、元気いっぱいな子猫たちのとある1日の様子。部屋の中を駆け回る子猫たちのスピードは、まさに目にもとまらぬ速さ。カメラを仕掛けてみると、まるで小さな嵐が吹き抜けたかのように部屋中を走り回っていたそうです。投稿はXにて、27.5万回以上表示。いいね数は6000件を超えました。

【動画：短時間で荒れるネコ部屋→カメラを仕掛けて『一部始終を撮影』してみた結果…】

子猫の動きが速すぎるｗ

今回、Xに投稿したのは「さとう＠猫ぼっこ」さん。

飼い主さんによると、猫ちゃん達がいるお部屋が短時間で荒らされていたとのこと。そこで定点カメラを仕掛けて、部屋が荒れる一部始終を撮影したそうです。

撮影された映像には、子猫たちが元気よく走り出す姿が映っていました。画面左側にいたと思いきや右側に行き、クッションにいた次の瞬間にはいなくなっており…。ものすごいスピードで部屋の中を駆け巡っていたようです。

これだけの速さで動き回っていたら、部屋も荒れますよね。走る、跳ねる、すれ違う。子猫たちの元気いっぱいな動きは見ているだけで楽しくなります。

元気いっぱいな子猫たちに癒されたX民が続出

部屋をすばやく動き回っていた子猫たち。その様子を見たXユーザーたちからは、「ちょこまかしてるー！(デレデレ)」「等倍速度で見たいくらいのわちゃわちゃ度ですね」「猫は気体」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛い子猫たちの動きを見て元気が湧いてきたようですね。

Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」では、たくさんの猫ちゃん達との賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。猫たちの投稿はいつ見ても可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「さとう＠猫ぼっこ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。