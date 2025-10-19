[10.19 オランダ・エールディビジ第9節](ポルマン・スタディオン)

※23:45開始

<出場メンバー>

[ヘラクレス]

先発

GK 16 T. Jansink

DF 3 J. Wieckhoff

DF 4 D. Mirani

DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク

DF 24 I. Mesík

MF 8 マリオ・エンゲルス

MF 10 T. Bruns

MF 13 ヤン・ジャンブーレク

MF 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス

MF 70 アイディン・フルスティッチ

FW 9 ジズ・ホーンカンプ

控え

GK 1 F. de Keijzer

GK 30 R. Mantel

DF 5 D. van der Kust

DF 22 L. Milani

DF 23 M. te Wierik

DF 27 J. Tijink

MF 73 W. Ould-Chikh

FW 7 ブライアン リンボンベ

FW 19 ルカ・クレノビッチ

監督

シブムバス

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 5 ハイス・スマル

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 14 セム・スタイン

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

FW 16 レオ・ザウアー

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

DF 51 L. Gardenier

MF 6 ファン・インボム

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります