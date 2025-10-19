ヘラクレスvsフェイエノールト スタメン発表
[10.19 オランダ・エールディビジ第9節](ポルマン・スタディオン)
※23:45開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 16 T. Jansink
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 I. Mesík
MF 8 マリオ・エンゲルス
MF 10 T. Bruns
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
MF 70 アイディン・フルスティッチ
FW 9 ジズ・ホーンカンプ
控え
GK 1 F. de Keijzer
GK 30 R. Mantel
DF 5 D. van der Kust
DF 22 L. Milani
DF 23 M. te Wierik
DF 27 J. Tijink
MF 73 W. Ould-Chikh
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 19 ルカ・クレノビッチ
監督
シブムバス
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 5 ハイス・スマル
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 14 セム・スタイン
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
DF 51 L. Gardenier
MF 6 ファン・インボム
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※23:45開始
<出場メンバー>
[ヘラクレス]
先発
GK 16 T. Jansink
DF 3 J. Wieckhoff
DF 4 D. Mirani
DF 18 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 I. Mesík
MF 8 マリオ・エンゲルス
MF 10 T. Bruns
MF 13 ヤン・ジャンブーレク
MF 21 イバンドロ・ボルジェス・サンチェス
FW 9 ジズ・ホーンカンプ
控え
GK 1 F. de Keijzer
GK 30 R. Mantel
DF 5 D. van der Kust
DF 22 L. Milani
DF 23 M. te Wierik
DF 27 J. Tijink
MF 73 W. Ould-Chikh
FW 7 ブライアン リンボンベ
FW 19 ルカ・クレノビッチ
監督
シブムバス
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 5 ハイス・スマル
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 14 セム・スタイン
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
DF 51 L. Gardenier
MF 6 ファン・インボム
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります