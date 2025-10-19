BANDAI SPIRITS、プラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像初公開！ 10月25日発売予定
【30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)】 10月25日 発売予定 価格：4,400円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像を公開した。発売は10月25日を予定しており、価格は4,400円。
今回同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、白のプラグスーツを着た綾波レイが描かれているほか、ランナーに組み込まれているようなデザインのパッケージとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) October 19, 2025
2025年10月25日(土)発売予定
30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)
▼詳細はこちらhttps://t.co/Uf7KnzL0pn#30ML #30MP #プラモデル #綾波レイ #エヴァ #エヴァンゲリオン #EVANGELION pic.twitter.com/a1Imaz86dF
(C)カラー