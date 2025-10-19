【30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)】 10月25日 発売予定 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」のパッケージ画像を公開した。発売は10月25日を予定しており、価格は4,400円。

今回同社のプラモデルシリーズ「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、白のプラグスーツを着た綾波レイが描かれているほか、ランナーに組み込まれているようなデザインのパッケージとなっている。

(C)カラー