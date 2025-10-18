新井恵理那、手作りキャロットケーキで息子の2歳誕生日祝福「トッピング可愛い」「息子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】フリーアナウンサーの新井恵理那が10月17日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日に作ったケーキを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】新井恵理那「愛情たっぷり」米粉で作った手作りケーキ
新井は「このにんじん...？よくみてみて〜」と、調理器具や卵液とともに並んだ、人参の形を模した食べ物の写真を投稿。「長男の2歳の誕生日に米粉のキャロットケーキ」を作った際「にんじんを擦りおろすのがなかなかハードだったので達成感で嬉しくなって、なんとなく元に戻してみました」と、すりおろした人参に、セロリの葉をつけてみたものだったと明かしている。
また2枚目の写真には、できあがったキャロットケーキをフルーツやチョコレートでデコレーションした写真も公開されており「息子も好きそうだったし、自分で作れるようになったのが嬉しすぎます」と出来栄えにも満足だとコメント。トッピングは「アンパンマン」のキャラクター・ダダンダンをテーマにしたとも明かしている。
この投稿には「良く出来てる」「トッピング可愛い」「料理上手」「息子さん喜びますね」「美味しそう」「愛情たっぷり」「食べてみたい」といった反響が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
