【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１７日、ホワイトハウスでロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した。

検討していたウクライナへの巡航ミサイル「トマホーク」の供与について消極的な姿勢を強くにじませ、会談後には自身のＳＮＳで、ロシアとウクライナ双方に現在の戦線での停戦を呼びかけた。

トランプ氏は会談の冒頭、記者団からトマホークをウクライナに供与する意向があるかを問われ、「それを協議するためにここにいる」と語ったが、その後は「危険な兵器であり、事態のエスカレーションにつながりかねない」などと後ろ向きな発言に終始した。

米ＣＮＮは複数の関係者の話として、「トランプ氏はゼレンスキー氏に、現時点では、ウクライナが長距離射程のミサイルを受け取ることはないと明確にした」と報じた。

トマホークは射程１６００キロ・メートル以上とされ、モスクワやロシア内陸部の軍事施設も射程に収める。トランプ氏は当初、供与に前向きだったが、１６日のロシアのプーチン大統領との電話会談後、慎重姿勢に転じた。

ゼレンスキー氏はトランプ氏との会談後、記者団に「誰も協議は打ち切っていない。（米国の理解を得られるよう）もっと取り組む」と述べ、今後も供与を求め続ける方針を鮮明にした。

一方、トランプ氏は会談後、ＳＮＳで「殺し合いはやめてディール（取引）をする時だ。今いるところで立ち止まり、双方が勝利を主張し、後は歴史が判断すればいい」と主張した。現在の戦線での停戦を実現し、緊張緩和を優先させる姿勢を強調したものだ。

ゼレンスキー氏はこの提案について、記者団に対し、「トランプ氏は正しい。ただ、問題はプーチン氏だ。戦争を始めたのは我々ではない」と指摘した。