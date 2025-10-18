デジタルノートアプリ「Goodnotes」、日本市場戦略と新機能を発表 / 折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」実機レビュー【まとめ記事】
世界で2,600万人以上が利用するデジタルノートアプリ「Goodnotes 6」を展開するGoodnotes Limitedは、2025年10月10日（金）に日本におけるビジネスインパクトと今後の戦略について説明する発表会を開催した。2011年に香港で創業したGoodnotesは、徹底したユーザー目線と細部にまでこだわったプロダクト開発を通じて急成長。2022年にはApp Storeで「iPadアプリ・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、現在では世界で2,600万人以上が利用するデジタルノートアプリへと進化している。法人導入数は1,500社を超え、日本では主に教育、建築、医療、法律など幅広い分野で活用が進んでいる。
2025年8月発売の「Samsung Galaxy Z Fold7」は、同社の折りたたみスマートフォンのフラッグシップ「Foldシリーズ」の最新機種で、メーカーによるとカメラ、AI、そして薄く軽くなったボディの3つがポイントのようだ。実機をお借りすることができたので、これら進化したポイントを中心に、Galaxy Z Fold7の仕様と機能を詳細にレビューする。
■創業者兼CEOスティーブン・チャン氏が初来日！デジタルノートアプリ「Goodnotes」、日本市場戦略と新機能を発表
■【写真や動画の作例あり】スマホの未来をいち早く見せてくれる！折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」実機レビュー
■人気のシンプルなリストレストに新サイズが追加！横幅32.5cmのコンパクトなリストレスト
サンワサプライ株式会社が運営する直販サイト『サンワダイレクト』は、約15°の傾斜で自然な手首の角度を保ち、手首の負担を軽減して快適なタイピング環境を実現する、人気のシンプルなリストレストに横幅32.5cmのバージョン「200-TOK023BK」を発売した。約15°の傾斜が自然な手首の角度をキープ。タイピング時に手首の角度にフィットするため、手首の疲れを軽減する。快適な姿勢を保てるため、長時間の作業でも疲れにくく集中力を維持できる。幅32.5cmのスリムデザインは、テンキーレスキーボードやノートPCにもピッタリ。省スペースなデスクでも圧迫感がなく、作業エリアを確保できる。コンパクトでどんな場所でも使うことができるリストレストだ。
■姿勢が変わると、学習も変わる！成長に寄り添う、長く使える学習チェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、成長に合わせて長く使える、姿勢をサポートするキッズ学習チェア「150-SNCK65BL」「150-SNCK65P」を発売した。子どもの姿勢を考え抜いたサポート構造。背もたれの形状と座面の高さを調整でき、成長段階に合わせて自然に正しい姿勢を保てる。学習時の集中力を高め、長時間でも疲れにくい理想の学習環境を実現する。座面はガス圧式の昇降機構を採用した。レバー操作で簡単に高さを変更でき、兄弟姉妹で共有する際もスムーズだ。机の高さや体格に合わせてベストポジションを保てるので、快適な学習姿勢をサポートする。
■閉じたまま、中身が見える！ガジェットケース
サンワサプライ株式会社は、軽量メッシュ生地で中身がひと目でわかるガジェットケース「IN-MSBOX〇BKシリーズ」を発売しました。2つのサイズをラインアップし、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに整理・収納できます。フルオープンで出し入れしやすく、内部ポケットも充実している。モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリを整理収納できるガジェットケース。煩雑になりがちな小物も、これ1つでスッキリ整頓できる。フタはメッシュ生地を採用している。閉じたままでも中身が見えるので、わざわざ開けて確認する必要がない。
