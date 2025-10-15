「奇妙な電波サークル（ＯＲＣ）」と呼ばれる珍しい天体現象が観測された/RAD@home Astronomy Collaboratory, India via CNN Newsource

（ＣＮＮ）市民科学者の協力を得て宇宙で発見された珍しい二重リングの構造は希少で謎に満ちた天体の一つだったことがわかった。

電波望遠鏡が捉えたこの空に浮かぶ珍しい天体は、「奇妙な電波サークル（ＯＲＣ）」と呼ばれるもので、宇宙でも最も希少で謎に満ちた天体の一つだという。王立天文学会の月報に掲載された論文の筆頭著者であるムンバイ大学原子力学部のアナンダ・ホタ博士が指摘した。

ＯＲＣは磁化されたプラズマ（磁場の影響を強く受ける荷電ガス）で構成されていると考えられており、その中心に銀河が丸ごと存在するほど巨大だ。その広がりは数十万光年にも及び、しばしば天の川銀河の１０〜２０倍の大きさに達する。だが、非常に微弱で、通常は電波によってのみ検出することができる。

新たに発見されたＯＲＣは「ＲＡＤ Ｊ１３１３４６．９＋５００３２０」と名付けられた。このＯＲＣは地球から７５億光年離れており、現在までに知られているＯＲＣのなかで最も遠いものとなっている。また、市民科学者によって発見された初めてのＯＲＣだ。二重のリングを持つＯＲＣとしてはこれが２例目となる。

ホタ氏は「ＯＲＣは我々がこれまでに見た中で最も奇妙で美しい宇宙構造の一つであり、銀河とブラックホールがどのように共進化するかという重要な手がかりを秘めている可能性がある」と述べた。

市民科学の大きな飛躍

ＯＲＣは約６年前に初めて発見されたが、その構造はほとんど解明されていない。

ホタ氏は科学の経歴を持つ人なら誰でも参加できるオンラインコミュニティー「ＲＡＤ＠ｈｏｍｅ Ａｓｔｒｏｎｏｍｙ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｏｒｙ」のディレクター兼主任研究員だ。ホタ氏によれば、天文学者が、微弱でぼんやりとした電波の斑点のパターンを認識し、天文画像を分析できるよう、利用者を訓練しているという。

新たに発見されたＯＲＣは、オランダや欧州各地に設置された数千のアンテナを一つの巨大な電波望遠鏡として構成する低周波電波干渉計（ＬＯＦＡＲ）のデータに現れた。

コミュニティーの参加者はＯＲＣを探すための特別な訓練は受けていなかったものの、この二重リングの構造は際立っており、ＬＯＦＡＲを用いて初めて特定されたＯＲＣとなった。リングは交差しているように見えるが、研究者は、これは地球からの視点によるものだと考えており、実際には空間的に離れている可能性が高い。二つのリングは９７万８４６９光年にわたり広がっている。

「この研究は、専門職の天文学者と市民科学者が協力することで、科学的発見の限界を押し広げることができることを示している」とホタ氏は述べた。

天文学者はかつて、ＯＲＣはワームホールの入り口や、ブラックホールの衝突や銀河の合体による衝撃波、あるいは高エネルギー粒子を噴出させる強力なジェットではないかと考えていた。

「銀河中心部で大規模な爆発的現象が発生したと推測される」とホタ氏は述べた。「その結果生じた衝撃波や爆風により、磁化されたプラズマの古代雲が再活性化され、電波リングとして再び輝き始めた可能性がある」

ホタ氏は、プラズマ雲は銀河の超大質量ブラックホールから放出された物質のジェットによって最初に生成された可能性が高いと説明した。新たな衝撃波が、銀河の過去の活動によって残された「煙」を照らし出したと言い添えた。

ブラックホールは星やガス、ちりを直接飲み込むわけではない。代わりに、それらの物質はブラックホールの周囲を回転する円盤に落下する。破片が高速で回転するにつれて、超高温になる。ブラックホール周辺の強力な磁場は、これらの高エネルギーで超高温の粒子を光速に近いジェットに吹き込み、ブラックホールから遠ざける。

市民科学者のチームはさらに二つの異なる銀河でＯＲＣを発見した。その一つは、鋭い曲線を描く強力なジェットの先端に位置し、約１０万光年の幅を持つ電波リングを形成している。

いずれのＯＲＣも、より大きな銀河団内に位置する銀河の中にあり、超大質量ブラックホールから噴出するジェットが周囲の高温プラズマと相互作用し、それが電波リングの形成に寄与している可能性があるとホタ氏は述べた。

未解決の銀河の謎

これまでで最も遠方のＯＲＣの発見により、研究者は事実上、時間をさかのぼることができるようになった。研究チームは、この現象が数十億年前の銀河形成を決定づけた古代の激しい出来事を記録し、保存する方法となる可能性があると考えている。

このＯＲＣからの光は地球に到達するまでに７５億年かけて移動しており、これまであまり解明されていなかった、様々な時間スケールにおける銀河の進化においてＯＲＣが果たす役割についての洞察をもたらす可能性がある。

「宇宙の様々な時代をまたいでこれらの現象を研究することで、このような高エネルギーの爆発が周囲のガスにどのような影響を与え、星形成を誘発あるいは抑制するのかを解明し始めることができる」とホタ氏は指摘する。「今回の発見はＯＲＣの既知の限界を宇宙の年齢のほぼ半分まで押し広げ、その起源や銀河のより広範なライフサイクルとの関連性について重要な手がかりを提供するものだ」