「少しでも節約したい」→【ワークマン】へ！ オンオフ着回せそう♡「980円トップス」

物価高が続く今、少しでも節約したい……。シンプルで着まわしの利くトップスが、プチプラでGETできれば嬉しいところです。そこで今回編集部が注目したのは【ワークマン】。オンオフ着まわせる、ハイネックのプチプラトップスを発見したので紹介します。ぜひ秋コーデで活躍させて。

着まわし力◎ シンプルで大人コーデにぴったりなハイネックT

【ワークマン】「レディースランダムリブ長袖Tシャツ」\980（税込）

縦ラインを強調できそうなランダムリブを採用した長袖Tシャツ。上品なハイネックデザインで、お仕事コーデにもマッチしそう。静電気軽減加工が施されているので、乾燥するこれからの季節にも活躍させたい一枚です。カラーは、グレージュ・オフホワイト・ブラック・バーガンディーの4色展開。

一枚でもレイヤードでも着こなしやすい優れもの

一枚で着るほか、インナーとしても使いやすく、キャミワンピやカーディガンとのレイヤードも楽しめます。こちらは色違いのブラックを着用。薄手でタックインしやすく、毛足の長いカーディガンを羽織れば秋冬ムード高まるコーデに。グレーやブラックなどシックな色味で統一することで、洗練された雰囲気をまとえそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M