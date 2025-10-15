¤³¤ì¤Û¤ó¤È¤Ë±ö¤À¤±⁉¥¹¡¼¥×ºî²È¡¦Í²ì·°¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ÈÂçº¬¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤¬·é¤¤
ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°ú¤½Ð¤¹¡¢±ö¤È¤³¤·¤ç¤¦¤Î·é¤¤Ì£¤Ä¤±¡£
¥¹¡¼¥×ºî²È¡¦Í²ì·°¤µ¤óÄ¾ÅÁ¤Î¤Ò¤È»®¤Ï¡¢¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Î¤À¤·¤¬Âçº¬¤Ë¤·¤ß¤ï¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬¤ä¤µ¤·¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ç¤¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¼¢Ì£¿¼¤¤¥¹¡¼¥×¡£¤´¤Þ¤ä¤Í¤®¡¢¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦¤Ê¤É¤òÅº¤¨¡¢Ì£ÊÑ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
Í²ì·°¤µ¤ó
¡Ø¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤ÈÂçº¬¤Î¥¹¡¼¥×¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¤Èºî¤êÊý
ÆÚ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö400¡Á500ɡ¤Ï±ö¾®¤µ¤¸2¤ò¤¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦Å¬µ¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ30Ê¬¡Á1»þ´Ö¤ª¤¯¡£Âçº¬10Ñ¤Ï½Ä²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£Æé¤Ë¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡¢Âçº¬¡¢¿å1¡Á1.2¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤¿ ¤»¡¢¥¢¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¼å²Ð¤Ë¤¹¤ë¡£ ¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÇöÀÚ¤ê1Ëç¡¢¤Í¤®¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬1ËÜÊ¬¤ò²Ã¤¨¡¢¿åÅ¬µ¹¤ò¤¿¤·¤Ê¤¬¤é50Ê¬¡Á1»þ´Ö¼Ñ¹þ¤à¡£ ±öÅ¬µ¹¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¤à¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï±ü¿¼¤¯¡£ Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤â¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È²¿ÅÙ¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÍ²ì·°¤µ¤ó
¥¹¡¼¥×ºî²È¡£ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£µ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¤ä¡¢¤Ò¤È»®¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¿©»ö¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÄ«10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë ¥¹¡¼¥×ÊÛÅö¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯7·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë