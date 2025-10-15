Á÷µå¤¬¼å¤¤»Ò¤Î°ÊÊ¡Ö¸ª¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡¡²óÅ¾Æ°ºî¤¬Àµ¤·¤¯¿È¤ËÉÕ¤¯¡ÈÃ¡¤¤Ä¤±¡É
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ¼±¤¬µÕ¸ú²Ì¤Î¾ì¹ç¤â¡Ä¡É¼êÅê¤²¡É²ò¾Ã¤¹¤ë¡Ö¿¿²¼Åê¤²¥É¥ê¥ë¡×
¡¡Ìîµå½é¿´¼Ô¤ä¾®³ØÀ¸¤ò¶µ¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°»ØÆ³¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È°ÊÊ¡É¤¬¤Ä¤¯¤ÈÄ¾¤¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢Áª¼ê¼÷Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë»³ºê¤Þ¤ê¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¥É¥ê¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï½÷»ÒÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½÷»Ò¥×¥íÌîµå¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»³ºê¥³¡¼¥Á¡£¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åê¤²Êý¤ËÊÊ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤âÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£Àµ³ÎÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÀµÌÌ¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÅê¤²¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉª¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢±ó¤¯¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ºê¥³¡¼¥Á¤Ï²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿²¼Åê¤²¥É¥ê¥ë¡×¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¸ª¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö²£¿¶¤ê¡×¤ä¡¢Éª¤¬ÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢Æ°¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬¤À¡£
¡¡¤ä¤êÊý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Þ¤ºÅêµå¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹½¤¨¡¢¼´Â¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÃÏÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¾åÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£²óÅ¾Æ°ºî¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¿¿¾å¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁ°Êý¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë½¬´·¤äÏÓ¤¬¿¶¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»³ºê¥³¡¼¥Á¡£ÍýÁÛ¤ÏÎ¾¸ª¤¬¡Ö¾¡¼ê¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¡×¤Ç¡¢ÏÓ¤¬¼«Á³¤È¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤òËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë