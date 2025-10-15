¥É·³¤ò½±¤Ã¤¿¿´Îî¸½¾Ý¡ÖÉô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¡Ä¡×¡¡¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÍ©Îî¥Û¥Æ¥ë¡É¤Î¸½¾õ
T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ö¤³¤Î¿ôÆü¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÍ©Îî¥Û¥Æ¥ë¡É¤Î¸½¾õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥£¥¹¥¿¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤ª²½¤±¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£¡ÖËÍ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í©Îî¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£Á°¤Ë¤âÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¿¤â¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿ÈÆâ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤ÏºÊ¤â°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÃµ¤·¤¿¤ó¤À¡×
¡¡1893Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿Ï·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ï²áµî¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿ºÝ¤Ëº³ºÙ¤ÊÊª²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤º¡£°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤È¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤ÆÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î±óÀ¬Ãæ¤âÍ©Îî¤Î±½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ä±ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¿ôÆü¤¤¤í¤¤¤íµ¯¤¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥É¥¢¤Î²»¤äÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2Àï¸å¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£Âè6Àï°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¸«¤¿¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë