ÆüËÜÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾×·â¡ÄÁ°È¾2¡¼0¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤Ï¡È»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¡É¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë2¡¼3ÆüËÜ¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆ±19°Ì¡Ë¤Ë2¡¼3¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£ÆüËÜ¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¼éÈ÷¿Ø¤Î¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£²áµî11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È²¦¹ñ¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ËÁûÁ³¡£¥°¥í¡¼¥Ü»æ¤Ï¡ÖÁ°È¾2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½»Ë¾å½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¡ÈÂç»´»ö¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥é¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ±¿¤ÊÌë¡×¡Ö´Ú¹ñ¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¡×¤ÈÂ®Êó¡£2¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¼õÆñ¡É¤òÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤¬¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£