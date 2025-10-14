¡Ú»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¡×¤Ë ¡È¥À¥ó¥Þ¥ê¡É ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¡Ä¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ËÂ³¤¯ ¡ÈÂåÉ½ºî¡É ¤Ë¿â¤ì¹þ¤à°Å±À
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë ¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡É µ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¯¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡10·î11Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸üÏ«¾Ê´ØÅì¹Ã¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î20Æü¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼þÍ·¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó2½µ´Ö¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î°Ê¹ß¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î19Æü°Ê¹ß¡¢2¥«·î¶á¤¯Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÍÁ³É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡É ÊóÆ»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤¢¡¼¡¢¤è¤Í¤µ¤ó¡¢²¿¤â¥³¥á¥ó¥È½Ð¤Ê¤¤¤«¤¡¡Õ¡ÔÀ¿°Õ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¡¢27Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ë ¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡É ¤È¤¤¤¦ÉÔ²º¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸þ¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£¸å·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤«Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç´°·ëºî¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X FINAL¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤ºî¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯2·î¤ËAmazon Prime Video¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°Û¶¤ÎÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡Ø¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎÌòÊÁ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ËÂ³¤¯ÂåÉ½ºî¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿·ºî±Ç²è¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÊÆÁÒ¤¬¼«¤é¤Î¸ý¤Ç ¡Èµ¿ÏÇ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡£