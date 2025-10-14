『ワイドパンツ苦手』な人へ！【グローバルワーク】40代店員さんはこう穿く！「大人コーデ」

トレンド継続中のワイドパンツ。ほどよく抜け感あるスタイルが楽しめる一方で、ワイドシルエットに苦手意識がある人も。大人女性のワイドパンツコーデをおしゃれに決めるポイントは、きれい見えするディテールが重要。そこで今回は【グローバルワーク】の40代ママスタッフが提案している、ワイドパンツコーデをご紹介。着こなしごとマネするのもありかも！

シャツでクリーンな印象アップ

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ／ワイドパンツ」\3,842（税込・セール価格）

落ち感のある素材で脚のラインをすっきりと見せる、美シルエットのワイドパンツ。タック入りなので腰まわりはほどよくゆとりがあり、センタープレスが縦のラインを強調してくれるのがポイント。ハイウエストも相まってスタイルアップが狙えるワイドパンツは、大人のきれいめカジュアルにぴったり。クリーンなシャツを合わせて、爽やかで抜け感あるスタイルを目指してみて。

上品見えを狙うならブラウス合わせ

こちらは同アイテムの色違いのブラウンチェックを着用したきれいめコーデ。フェミニンなブラウスと合わせることで、甘さと大人っぽさのバランスが絶妙に。縦ラインを強調する美シルエットのおかげで、ボリューム感のあるブラウスとも合わせやすそうです。オンオフ問わずに使いやすいワイドパンツは、大人コーデの心強い味方になるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M