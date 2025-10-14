TDR“リルリンリン”の新スーベニアがかわいすぎる！ ランチケースやタンブラーなどラインナップ
東京ディズニーリゾートは、11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を実施。これに先駆け、11月1日（土）から、ミッキーマウスや、この時期だけ会えるクリスマスの妖精“リルリンリン”を描いたスーベニアグッズが登場する。
【写真】口元が巾着タイプになったランチケースも！ 新スーベニア一覧
■パークを楽しんだ後も使える！
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、「ディズニー・クリスマス」の開催に合わせて、フードメニューにセットでつけられるスーベニアグッズを展開する。
注目は、くすみレッド、ホワイトに加えて今年、新色の“くすみミント”が仲間入りしたリルリンリンのラインナップ。対象メニューにプラス1500円払うと付いてくる「スーベニアランチケース」は、表裏にそれぞれ、くすみミント、くすみレッド、ホワイトのリルリンリンが描かれた巾着タイプのデザインだ。
また、中身が見えるクリア素材がオシャレな「スーベニアタンブラー」のほか、スーベニアプレートが付属する「チョコレートケーキ（ナッツ入り）」、スーベニアカップ付きの「ストロベリーケーキカップ」も展開。スイーツを食べた後は、自宅へ持ち帰りクリスマスの食卓で使うのにもぴったりだろう。
そのほか、サンタ帽を被り冬の装いに身を包んだミッキーマウスの「スーベニアランチケース」、「スーベニアカップ」、「スーベニアプレート」なども用意され、パークに広がるクリスマスの雰囲気をさらに盛り上げる。
