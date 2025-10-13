10月12日に、タレントの“こじるり”こと小島瑠璃子が活動再開を発表した。小島は同日更新のInstagramで鮮やかな金髪姿の写真とともに《およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます》と報告している。

「小島さんは同投稿では《2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました》と記しており、個人事務所を立ち上げると明らかにしました。13日のInstagramではうさぎをモチーフとしたロゴマークも発表しています」（スポーツ紙記者）

小島といえば、かつてはバラエティ番組に数多く出演する人気タレントだった。特に“回し”の能力には定評があり、司会者としても活躍していた。だが、X上では《バラエティ使いづらいだろーしなぁ、配信とかYOUTUBE関連ぐらいじゃねーのかなぁ活動できんの》といった声や、小島の復帰仕事となった「NewsPicks」のインタビュー動画には、《なんか「小島瑠璃子」を頑張って演じて無理して喋ってるような雰囲気にみえる》といった指摘も聞かれる。

こうした声が生じる理由は、小島の来歴が影響していると語るのは芸能プロ関係者だ。

「小島さんは、中国への留学を理由に2022年いっぱいで芸能活動を終了します。2023年2月にはホリプロとのマネージメント契約を解消しています。しかし結局、中国へは行かず同年3月に高級サウナ事業などを手がける実業家の男性と結婚、同8月には第1子妊娠が明らかになります」

当面は子育てへ専念すると見られたが、2025年2月4日に“悲劇”が生じてしまう。

「小島さんの夫が、自宅マンションから緊急搬送されたと報じられ、その後死亡が確認されました。こうしたセンシティブな事情から、彼女をバラエティ番組で“イジる”のはむずかしい。小島さんのほかにもバラエティ対応力の高い女性タレントさんはいますし、すぐに以前のような活躍はできないでしょう。そもそも、小島さんは1歳の子供を抱えたママでもあります。バリバリに働くというよりは、子育ての合間に少しずつ露出を増やしていくというイメージではないでしょうか」（前出・芸能プロ関係者）

数年単位のブランクを埋められるのか。女王の力量が試されることになりそうだ。