ついに魔王のお目覚めだ。10月10日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合は拮抗した展開になるも、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が終盤の親満貫で一気に抜け出し、そこからも加点に成功。4試合目にしてファン待望の今期初勝利を手にした。

【映像】寿人、均衡切り裂く戦慄の“親満貫一撃”

チームのエースが結果を残した。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、佐々木、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）の並びでスタート。南入するまで拮抗した試合展開となった。

東1局で佐々木が2000点を加点、東2局では渡辺に佐々木が8000点を振り込んだ。東3局1本場では本田に佐々木が1000点の放銃、続く東4局で本田は3000点奪取に成功した。

全員が3万点以下の緊迫した状況下、南1局では佐々木が本田からロンアガリで8000点を奪取し2着目に浮上。南2局で醍醐に渡辺が7700点を振り込み、醍醐がトップ目に立つも、その直後の南2局1本場で佐々木がツモアガリして3300点の加点に成功、僅差でトップに立った。

南3局1本場の親番で佐々木は發暗刻の手で先制リーチをかけて見事一発ツモ。12300点（+1000点）の大きな加点に成功し抜け出した。続く南3局2本場でも佐々木は4500点（+1000点）を奪取し、これで勝負あり。視聴者は「寿人強っ」「ようやく目覚めた」「やっぱり頼りになる」などの声を寄せていた。

勝利者インタビューで佐々木は同日発売の自書「マンガとクイズでわかる 佐々木寿人プロが教える子ども麻雀入門」をしっかりとアピール。木下遥リポーターが「良い日にトップを取りましたね」と言うと、佐々木は「ちょっと持ってますね。本田くんに後でプレゼントします」と同じくインタビューに応じた本田の名前を上げてスタジオの笑いを誘った。

この勝利でチームは3連勝。佐々木は「チームポイントはプラマイ0くらいまでいったので、まだまだポイントを伸ばしていきたいと思います」と締め括った。この日の対局で佐々木は手応えも感じたという。この男が乗ったら怖いというのは、他チームの誰もが認識しているはず。KONAMI麻雀格闘倶楽部の躍進が始まりそうだ。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）4万2700点/＋62.7

2着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）2万3100点/＋3.1

3着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万9800点/▲20.2

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万4400点/▲45.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）