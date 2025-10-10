旬のサツマイモとマヨネーズを使ったサラダの作り方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

インスタグラムでは、「【旬のサツマイモたっぷり】箸が止まらない秋おかず」「ほっくり甘いサツマイモに、粒マスタードの酸味とマヨのコクをプラス！あと引く味わいで大人のおつまみにも」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。

■材料（2人分）

・サツマイモ（皮ごと一口大にカット） 中1本（250グラム）

・マヨネーズ 大さじ2

・粒マスタード 大さじ1

・はちみつ 小さじ1

・黒こしょう 少々

■作り方

（1）サツマイモを水に5分ほどさらしてアクを抜き、やわらかめにゆでる（電子レンジ加熱でもOK）

（2）水気をしっかり切り、粗熱を取る。サツマイモを食べやすい大きさに切り、温かいうちに調味料をすべてあえる。

（3）器に盛り、お好みで黒こしょうをふる。

JA全農は「水分が出にくいので、お弁当にもお勧め」とコメント。この投稿に対し、インスタグラムでは「サツマイモもあるので作ってみます」といった声が上がっています。