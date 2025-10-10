箸が止まらない！ サツマイモ＆マヨネーズの“サラダレシピ”に「作ってみます」
旬のサツマイモとマヨネーズを使ったサラダの作り方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。
インスタグラムでは、「【旬のサツマイモたっぷり】箸が止まらない秋おかず」「ほっくり甘いサツマイモに、粒マスタードの酸味とマヨのコクをプラス！あと引く味わいで大人のおつまみにも」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。
■材料（2人分）
・サツマイモ（皮ごと一口大にカット） 中1本（250グラム）
・マヨネーズ 大さじ2
・粒マスタード 大さじ1
・はちみつ 小さじ1
・黒こしょう 少々
■作り方
（1）サツマイモを水に5分ほどさらしてアクを抜き、やわらかめにゆでる（電子レンジ加熱でもOK）
（2）水気をしっかり切り、粗熱を取る。サツマイモを食べやすい大きさに切り、温かいうちに調味料をすべてあえる。
（3）器に盛り、お好みで黒こしょうをふる。
JA全農は「水分が出にくいので、お弁当にもお勧め」とコメント。この投稿に対し、インスタグラムでは「サツマイモもあるので作ってみます」といった声が上がっています。