『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2、26年4月放送＆ティザーPV解禁 アーサーが新しい仲間とともに闘いへ挑む！
アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』のSeason2が、フジテレビ「＋Ultra」ほかにて2026年4月より放送されることが決定。強く成長したアーサーが新しい仲間とともに闘いへ挑む、ティザーPV＆ビジュアルが解禁された。
【動画】強く成長したアーサーのダイナミックなアクションシーンも！ アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2ティザーPV
北米最大級のWEBコミックプラットフォーム「Tapas」にて2018年より連載を開始した、TurtleMeによる転生冒険ファンタジー作品『The Beginning After the End』（原題）。日本国内では『最強の王様、二度目の人生は何をする？』というタイトルで、2020年より電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて連載スタート。
冷酷無情だった最強の王様が、家族の愛情に恵まれ成長していく、“二度目の人生”を描いた本作は、2025年4月にアニメSeason1を放送。Season2が2026年4月より放送される。
このたび、アメリカで開催された北米最大級のポップカルチャーイベント「ニューヨーク・コミコン（NYCC）2025」にて、Season2の新情報が解禁。現地会場でいち早く新情報が伝えられると、大歓声とともに盛大な拍手が巻き起こった。
Season2の映像が初公開となるティザーPVでは、強く成長したアーサーのダイナミックなアクションシーンが描かれている。Season1の終盤から登場した、イライジャ、ルーカスと行動を共にする様子や、ずっと一緒に冒険をしてきたジャスミンが結晶化してしまう姿、敵に向かって大きく拳を振りかざすテシアなど、さまざまなシーンが収められている。
映像のラストには、かつてない巨大なモンスターと、膨大な力を放ちながら白髪に変化するアーサーの姿も…。
そして、ティザービジュアルも公開。海が見える壮大な景色を背に、自身の仮面を手に持ち、笑みを浮かべるアーサーのたたずまいからは、一段と強く成長したことが見受けられる。その傍らには、共に冒険へ旅立ちアーサーを見守り続けるジャスミン、そして、新たに仲間に加わるイライジャとルーカスの姿も。ここからの“冒険の始まり”を描いたビジュアルとなっている。
さらに、原作者かつ、アニメのストーリー監修も行うTurtleMeより、コメントが到着。
「studio A‐CATのチームは、Season2でより壮大なバトルと冒険をお届けすべく、懸命に取り組んでまいりました。アーサーの旅の始まりから、皆さんは彼を支え続けてきました。どうかこの春も、彼と共に支え合い、共に強くなっていきましょう」と言葉を寄せている。
アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2は、フジテレビ「＋Ultra」ほかにて2026年4月より放送。
原作＆ストーリー監修・TurtleMeのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・ストーリー監修：TurtleMe
皆様、こんにちは。皆さんにワクワクするお知らせがあります。
アーサー、シルビー、ジャスミンの冒険は、2026年春に『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2に続きます。
今回は、アーサーの隠された力が解放され、新たな仲間と共に恐るべき敵に立ち向かうことになります。その中にはこのテレビアニメシリーズだけに登場する全く新しいキャラクターや物語もあるでしょう。
studio A‐CATのチームは、Season2でより壮大なバトルと冒険をお届けすべく、懸命に取り組んでまいりました。アーサーの旅の始まりから、皆さんは彼を支え続けてきました。どうかこの春も、彼と共に支え合い、共に強くなっていきましょう」と言葉を寄せている。
【動画】強く成長したアーサーのダイナミックなアクションシーンも！ アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2ティザーPV
北米最大級のWEBコミックプラットフォーム「Tapas」にて2018年より連載を開始した、TurtleMeによる転生冒険ファンタジー作品『The Beginning After the End』（原題）。日本国内では『最強の王様、二度目の人生は何をする？』というタイトルで、2020年より電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて連載スタート。
このたび、アメリカで開催された北米最大級のポップカルチャーイベント「ニューヨーク・コミコン（NYCC）2025」にて、Season2の新情報が解禁。現地会場でいち早く新情報が伝えられると、大歓声とともに盛大な拍手が巻き起こった。
Season2の映像が初公開となるティザーPVでは、強く成長したアーサーのダイナミックなアクションシーンが描かれている。Season1の終盤から登場した、イライジャ、ルーカスと行動を共にする様子や、ずっと一緒に冒険をしてきたジャスミンが結晶化してしまう姿、敵に向かって大きく拳を振りかざすテシアなど、さまざまなシーンが収められている。
映像のラストには、かつてない巨大なモンスターと、膨大な力を放ちながら白髪に変化するアーサーの姿も…。
そして、ティザービジュアルも公開。海が見える壮大な景色を背に、自身の仮面を手に持ち、笑みを浮かべるアーサーのたたずまいからは、一段と強く成長したことが見受けられる。その傍らには、共に冒険へ旅立ちアーサーを見守り続けるジャスミン、そして、新たに仲間に加わるイライジャとルーカスの姿も。ここからの“冒険の始まり”を描いたビジュアルとなっている。
さらに、原作者かつ、アニメのストーリー監修も行うTurtleMeより、コメントが到着。
「studio A‐CATのチームは、Season2でより壮大なバトルと冒険をお届けすべく、懸命に取り組んでまいりました。アーサーの旅の始まりから、皆さんは彼を支え続けてきました。どうかこの春も、彼と共に支え合い、共に強くなっていきましょう」と言葉を寄せている。
アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2は、フジテレビ「＋Ultra」ほかにて2026年4月より放送。
原作＆ストーリー監修・TurtleMeのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・ストーリー監修：TurtleMe
皆様、こんにちは。皆さんにワクワクするお知らせがあります。
アーサー、シルビー、ジャスミンの冒険は、2026年春に『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2に続きます。
今回は、アーサーの隠された力が解放され、新たな仲間と共に恐るべき敵に立ち向かうことになります。その中にはこのテレビアニメシリーズだけに登場する全く新しいキャラクターや物語もあるでしょう。
studio A‐CATのチームは、Season2でより壮大なバトルと冒険をお届けすべく、懸命に取り組んでまいりました。アーサーの旅の始まりから、皆さんは彼を支え続けてきました。どうかこの春も、彼と共に支え合い、共に強くなっていきましょう」と言葉を寄せている。