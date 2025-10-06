秋冬の汗悩みに革命！グンゼ「アセドロン」から薄手モデル登場♡防寒も美しさも叶う新常識

寒い季節こそ、実は「汗冷え」に悩む女性が多いもの。そんな秋冬特有の悩みに応えるのが、グンゼの大人気シリーズ「アセドロン」。この秋、新たに登場した“ファイヤーアセドロン薄手モデル”は、発熱しながらムレにくく、重ね着してもスッキリ♡汗による不快感をドロンと解消し、冬のおしゃれも快適さも両立できる注目のアイテムです。

発熱しながら「アセをドロン」♡グンゼの機能美

「ファイヤーアセドロン」は、吸湿発熱機能と吸放湿機能を兼ね備えたグンゼ独自素材を採用。汗を吸っても濡れ戻りを抑え、ムレを防いで衣服内を快適に保ちます。

さらに、湿気から熱を生む特殊構造により、自然なぬくもりをキープ。寒暖差のある秋冬の外出時や、暖房の効いたオフィスでも快適な体温バランスをサポートします。

まさに“防寒の新常識”と呼ぶにふさわしい進化です。

薄手で着ぶくれ知らず！シーンを選ばず快適に♪

今季新登場の薄手モデルは、重ね着してもラインが響きにくく、長いシーズン活躍。日常使いはもちろん、通勤やお出かけシーンにもぴったりです。

レディスは8分袖（2,200円）、5分袖（1,980円）、タンクトップ（1,760円）の3タイプ。カラーはブラック、クラウドピンク、ベージュの3色展開で、サイズはM・L・LL。

メンズも長袖クルーネック（2,200円）、長袖Vネック（2,200円）、VネックTシャツ（1,980円）の3タイプをラインアップ。

カラーはブラック、オフホワイト、グレイッシュブルーの3色です。

“防寒の新常識”を体感！アセドロンで冬支度を♡

「発熱＝暖かい」だけではなく、「汗冷えしない快適さ」を追求したグンゼの「アセドロン」シリーズ。

新たに登場した薄手モデルは、軽やかな着心地と高い機能性で、冬の重ね着スタイルを快適にアップデートします。

全国の量販店や公式通販サイト「GUNZE STORE」で展開中。寒さと汗に悩む季節も、アセドロンで“あったか美人”に過ごしてみませんか？