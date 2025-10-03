今年はロングバージョンも♡これからの季節は手放せない100均必須アイテム

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：おうちケアニットグローブ（ロング丈、タッチパネル対応）

価格：￥330（税込）

サイズ：女性用フリーサイズ

販売ショップ：ダイソー

そろそろ乾燥が気になってきましたね。ダイソーからは今年も、保湿ケアグッズが展開されています！

今回GETしてきたのは、その名も『おうちケアニットグローブ（ロング丈、タッチパネル対応）』。お値段は￥330（税込）です。毎年お世話になるハンドケア用のグローブにロングバージョンが出ていたので、早速購入してみました。

使い方は、市販のハンドクリームを肌になじませたあと、グローブを着用するだけ。保湿ケア後のベタつき対策にうってつけなんです。

グローブを着用してみるとこんな感じに。長さがあるので、手首も十分保護できます。サイズは女性用フリーサイズ。フィット感も良いので、しっかり保湿をサポートしてくれている印象です。

この商品の魅力は、ハンドケアができるだけではありません。なんとこれ、グローブを着用しながらスマホが操作できる優秀グッズなんです。

両手の親指・人差し指・中指でタッチパネルの操作が可能。こういった類の商品では、片手の人差し指と中指でスマホが操作できるアイテムが多いので、かなり進化を感じる作りになっています。これからの季節、手放せなくなりそうです！

今回はダイソーの『おうちケアニットグローブ（ロング丈、タッチパネル対応）』をご紹介しました。

ハンドクリームの浸透を効果的にサポートしてくれるダイソーの保湿グッズ。使い勝手も抜群なアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。