「初戦を取れていいゲームだったと思いますし。攻撃陣も含めてしっかりと、最後まで攻められたのが良かったなと思います」

日本時間1日、プレーオフの第1関門であるワイルドカードシリーズ（3回戦制）の初戦を制したドジャースの大谷翔平（31）がこう言った。

ポストシーズンの初戦で先制、ダメ押しの2本塁打。初回の一発に関しては「難しいコースでしたけど、しっかりと良いスイングができた。最高の形でスタートできたので、良かったかなと思う」と本人。六回のダメ押し2ランは「比較的甘めでしたけど、ランナーがいる場面で大きな追加点になったかなと思います」。自身初のポストシーズンでの1試合2本塁打。大谷自身は「良かった」かもしれないが、「いいゲームだった」というのは疑問が残る。

先発のスネル（32）が7回を2失点に抑えて試合をつくったものの、八回から後を継いだリリーフ陣がまたしても精彩を欠いた。

2番手のベシア（29）が安打と四球で1死一、二塁とすると、3番手のエンリケス（23）は2者連続四球で押し出し、さらに中前打を浴びて2失点。なおも1死満塁でマウンドに登った4番手のドレイヤー（26）も押し出し四球でこの回3失点目。なおも1死満塁から三振、一飛でピンチを切り抜けたが、一発を食らえば1点差に詰め寄られるところだった。

終わってみれば10-5。快勝に見えるものの、試合終盤、手に汗握ったドジャースファンは少なくなかった。

この日は大谷の2発を含む球団タイの1試合5発で逃げ切り勝ち。シリーズ突破に王手をかけたとはいえ、重ねた得点をリリーフ陣が吐き出すという今季を象徴する試合だった。

今回のシリーズはグラスノー（32）とシーハン（25）の先発2人がブルペン待機。佐々木朗希（23）も含めた先発陣がリリーフ登板に備えている。

部分的な先発の救援登板というテコ入れはあれど…

救援陣を総取っ換えするくらいの荒療治ができるならまだしも、プレーオフの長丁場を考えれば現実的に難しい。先発のグラスノーやシーハンをいまからリリーフでフル回転させていたら、地区シリーズ（5回戦制）、リーグ優勝決定シリーズ、ワールドシリーズ（ともに7回戦制）と先発の枚数が必要なこれからに影響する。ワイルドカードシリーズを勝ち抜かないことには今後もないのだが、少なくとも先発のリリーフ起用は最小限度にとどめたいという思惑がフロントや首脳陣にはある。

部分的な先発の救援登板というテコ入れはあっても、リリーフ陣は基本的に現在の布陣を中心に賄う以外にないのだろう。

だとすれば、リリーフが打ち込まれても逃げ切れるくらいの貯金を打線がつくる以外にない。

「打線が全体的にしっかりと出塁する、進塁させる、最後決める、こういう流れとして全員がいい攻撃ができたんじゃないかなと思う」

試合後の大谷はこう言ったが、今後もこの日のように効果的な本塁打が5本も飛び出すとは限らない。そしてシーズン後半から好調な自身の打撃については、こうも言っている。

「きょうは良かったですけど、明日以降がどうなるか分からないですし、切り替えが必要ですけど、最後、いい形で終われている。（レギュラーシーズンとこの日の）どっちもいい形で終われてるっていうのは、自分としてもスッキリした気持ちで臨めている。そういう意味では気持ちの面で、最後、いい形で終われたというのは良かったんじゃないかと思う」

この日2本塁打した大谷ですら、明日はどうなるか分からないし、気持ちの切り替えが必要と言っているのだ。

そうはいっても今季55本塁打の大谷はチーム最大の得点源。プレーオフに突入してもリリーフ陣がこれまで同様、脆弱なことがいきなり露呈した以上、「どうなるか分からない」などと言っている場合ではない。2本塁打してもファンがヒヤヒヤするような勝利だったのだから、今後は2発じゃ足りないくらいのフル稼働が求められる。大谷にはいま以上にプレッシャーがかかることになる。

そんなドジャースにとって一つの好材料が佐々木朗希だ。ロッテ時代から自己中心的な振る舞いで波紋を広げてきたが、ここに来てようやくそれでは立ち行かないと悟ったのだろう。危機感を滲ませると同時に本格化の兆しが見えてきたのだ。いったいどいうことか。

