がーどまん＆ふくれな夫婦、トルコ誕生日旅での密着ショット公開「素敵すぎて泣く」「大好きな2人」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】YouTuberのがーどまんとふくれなが9月29日、それぞれのInstagramを更新。トルコ旅行での写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】人気YouTuber夫婦、気球で密着
ふくれなは「26になりました トルコ最高の思い出になった」と26歳の誕生日を報告。気球が浮かぶトルコ・カッパドキアを背景に、がーどまんと密着した2ショットなどを公開した。「まもと結婚してから2年経って 毎日笑かしてくれて、まじBIGLOVE」と夫への愛情を綴っている。
一方、がーどまんも自身のInstagramで「れなちゃんの誕生日はトルコで祝いました 26歳のれなちゃんも幸せにします」と投稿。鏡越しに撮影した2人のショットなど仲睦まじい写真を多数公開し、ふくれなの誕生日を祝っている。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎて泣く」「大好きな2人」「仲良しで微笑ましい」「幸せそう」「お似合い夫婦」「誕生日おめでとう」といった声が上がっている。
ふくれなとがーどまんは、2023年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber夫婦、気球で密着
◆がーどまん＆ふくれな、トルコ旅行での密着ショット公開
ふくれなは「26になりました トルコ最高の思い出になった」と26歳の誕生日を報告。気球が浮かぶトルコ・カッパドキアを背景に、がーどまんと密着した2ショットなどを公開した。「まもと結婚してから2年経って 毎日笑かしてくれて、まじBIGLOVE」と夫への愛情を綴っている。
この投稿に、ファンからは「素敵すぎて泣く」「大好きな2人」「仲良しで微笑ましい」「幸せそう」「お似合い夫婦」「誕生日おめでとう」といった声が上がっている。
ふくれなとがーどまんは、2023年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】