【ほっこり展開】生後7か月の娘がしきりに耳を触る→医師してわかった理由に8千いいね「かわいい」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、x369;𝘰𝘯𝘪 ☺︎(@poniponipony25)さんの投稿したエピソードです。この世に誕生してまだ間もない赤ちゃんにとって、初めてのことばかりです。そういった様子を見ていると癒されますね。poniさんは、7か月の娘がしきりに耳を触るので医師に相談したそう。異常はなく、かわいすぎる理由にこちらもほっこり。
この世に誕生してまだ間もない赤ちゃんにとって、初めてのことばかりです。驚いたり、興味を示したり、そういった様子を見ていると癒されますね。
耳が痒いのか違和感があるのか、異常なしと聞くまでは心配な気持ちでいたでしょうね…。そこから「耳がおもしろくて」「プニプニ」と徐々に笑いに繋がっていくエピソードに、くすっと笑みがこぼれました。
耳の"プニプニ"がおもしろくて触っていた7か月の娘
この世に誕生してまだ間もない赤ちゃんにとって、初めてのことばかりです。驚いたり、興味を示したり、そういった様子を見ていると癒されますね。
投稿者・x369;𝘰𝘯𝘪 ☺︎(@poniponipony25)さんは、7か月の娘がしきりに耳を触るので健康診査にて医師に相談したそう。確認してもらうと異常はなく、医師が語ったかわいすぎる理由にこちらもほっこり。
7ヶ月健診にて👶
医「他に何か気になることはありますか」
私「娘がしきりに耳を触るんですけど」
医「どれどれ…」
医「異常ないね」
私「あ、なかったですか」
医「耳がおもしろくて触ってるね」
私「耳がおもしろくて…？？」
医「ほら耳ってプニプニしてるじゃない」
私「プニプニ」
耳が痒いのか違和感があるのか、異常なしと聞くまでは心配な気持ちでいたでしょうね…。そこから「耳がおもしろくて」「プニプニ」と徐々に笑いに繋がっていくエピソードに、くすっと笑みがこぼれました。
この投稿には「娘様お耳を発見なさったのですね🤗おめでとうございます😊🎉」「うちの子も耳さわってるな～と思ってたんですがおもしろがってる可能性が…？」といったコメントが寄せられていました。問題がない場合には、赤ちゃんならではのかわいい理由なのかもしれませんね。耳を触っていた理由にほっこりさせられる、素敵な投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）