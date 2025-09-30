【ストラック TEG クリムゾン】 9月30日 発売 価格：55,000円

KSCは、同社オリジナル電動ガン「ストラック TEG クリムゾン」を9月30日に発売する。価格は55,000円。

本商品は、取り回しの良いサイズ感を重視したコンパクト電動ガン。バレルやマガジンアダプター、ストックケースなど軽量を追求したオリジナルデザインで、機動性・携帯性・即応性に特化している。名称に由来する深紅を各所に配したユニークでアグレッシブなディテールが特長。

ボディは剛性の高いアルミ合金製で、射撃モードを切り替えるセレクターやストックのキャッチボタン、チャージングハンドルなど、操作系のほぼすべてがアンビ仕様となっている。さらに、銃本体から突き出ないコンパクトなショートマガジンに加え、120連ロングマガジンも付属する。

「ストラック TEG クリムゾン」詳細

重量：2,300g

全長：583mm（ストック短縮時460mm）

装弾数：80発（ロングマガジン120発）

発射モード：セミ/フルオート

※別途8.4Vニッケル水素ミニバッテリーが必要です

（KSCハイスペックバッテリーは使用不可）

Copyright(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。