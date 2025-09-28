インターネットリサーチなどを展開するNEXER（東京都豊島区）と、新型出生前診断を行う「平石クリニック」（東京都渋谷区）が共同で、「子育てで多いもめ事」について調査を実施。その結果を公開しました。今回は、「最ももめることが多かったもの」について紹介します。

調査は2025年9月5日から同月16日、子どもがいる全国の男女を対象にインターネットで行われました。計500人から有効回答を得ています。

夫婦のもめ事は多岐にわたる

3位は「教育方針」（22.7％）でした。回答者からは「塾選びでどっちがいいとかでもめた」（40代女性）、「中学受験するか否か」（40代男性）、「スマホを何歳で、どのような制限で持たせるか、使わせるかで討論した」（50代男性）、「私立の小学校に行くかどうか」（50代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には「子どもへの接し方」（24.3％）がランクイン。「自分のしていることを邪魔されたときにすごく怒鳴るから、それは違うでしょ！ という感じで」（20代女性）、「子どもといかに積極的に関わっていくかについてもめました。主人がどうしても自分の趣味を優先しがちなので」（30代女性）、「男の子に厳しすぎるし、子どもの気持ちを理解しようとしなかった」（40代女性）、「夫はとにかく怒る、怒鳴るが多く、改めてほしいと言っても、直らなかった」（50代女性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は「しつけ・生活習慣」（31.5％）でした。「子どもに対する怒り方」（30代女性）、「厳しくするラインが夫とずれていた」（40代女性）、「スマホの使い方」（60代女性）、「勉強の仕方」（50代女性）、「しつけ全般で」（60代男性）などの回答が集まったとのことです。

調査結果を受け、同社は「夫婦間のもめ事は、『しつけや接し方』といった日常的な価値観の相違から、『教育方針』などの子どもの将来に関わる重大なテーマまで多岐にわたることが分かりました。特に『しつけ』や『子どもへの接し方』では、怒り方や甘やかし方の違いが主な原因となっており、夫婦の育ってきた環境や考え方の違いが浮き彫りになります」とコメントしています。