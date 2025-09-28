名古屋タカシマヤで「スヌーピーフェスティバル」開催！ 金シャチや天むすを描いた限定グッズなど展開
スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』のグッズが集う催事「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 −POP＆SURPRISE−」が、10月2日（木）〜10月14日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場で開催される。
【写真】金シャチや天むすをデザイン！ キュートなイベント限定品一覧
■“POP＆SURPRISE”がテーマ
今回開催される「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 −POP＆SURPRISE−」は、“POP＆SURPRISE”をテーマに、心がはずむ75周年記念デザインや名古屋モチーフのイベント限定品など注目アイテムが豊富にそろう期間限定のイベント。
会場では、金シャチや天むすが描かれた名古屋モチーフの限定グッズをはじめ、「アクセサリーポーチ」や「チェックリバーシブルトートバッグ」といった先行販売アイテム、カフェやホテルで販売されている人気グッズ、多彩なアート作品など、さまざまな商品が並ぶ。
また、10月12日（日）には1日限定でスヌーピーと写真撮影が楽しめるグリーティングイベントも開催。10月2日（木）〜10月12日（日）の期間中に本イベントで購入したレシートを持ち、ジェイアール名古屋タカシマヤのイベント申込専用LINEで当選した人が参加できる。
さらに、自分だけのオリジナル「缶バッチ」、「缶ミラー」、「コンパクトミラー」が作れるワークショップが実施されるほか、数量限定のノベルティプレゼント配布や、ここでしか出会えないスヌーピーと仲間たちのフォトスポットの設置も行われる。
