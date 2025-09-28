元EXILEの清木場俊介（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。出演予定イベントの運営側とトラブルがあり、出演を辞退したことを発表した。

10月18日に宇部市で行われる職業体験イベント「あぞびにイレブン」の運営側から協力の要請を受けていたことを明かし、2日に1度目の打ち合わせがあったと説明。「9月2日の打ち合わせの際に運営側から清木場俊介の名前を宣伝、告知に使いたいとのお話がありましたので、使っても良いですが、宣伝、告知文などは事前に必ず確認させて下さい、とお伝えしておりましたが、9月2日の第一回打ち合わせ後、運営側から清木場の出演に関しての概要、詳細、宣伝、告知文の確認は一度もなく不安に思っていた所、こちら側に確認がないまま宣伝、告知が既にアップされている事態が発覚しました」とトラブルを報告。

「すぐに運営の担当者に確認したところまだ宣伝、告知はしておりません。との連絡を受けましたが、実際は宣伝、告知がされており、運営担当者も宣伝、告知をされている事が知らないことが分かりました。告知内容に関しても清木場が歌唱すると勘違いされる内容でしたので運営側へ削除の依頼を致しました」と経緯を明かし「この様な運営側の不備な点があり、出演するこちら側としてはイベント自体に参加する事への不安、運営側との約束事が守られてない点などを考慮し、何か事が起きてからでは遅く自らの名誉の為にも今回は出演辞退をお申し入れさせて頂きました」とした。

続けて「気持ち良く参加したかっただけに非常に残念であります。運営側だけの責任では無くこちら側ももう少し密に連絡を取りこの様な流れにならない様に約束事などの覚書などを取りまとめておけば良かったな、と反省しております。清木場の出演と知り御来場を楽しみにされていた方、申し訳ありません」と謝罪した。

清木場は2001年に「SHUN」名義でEXILEのボーカルとして活躍。04年に清木場俊介としてソロ活動をスタートさせた。06年にEXILEを脱退し、以降はソロ活動に専念していた。24年には歌手活動の休止を発表していた。