【女子旅プレス＝2025/09/27】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、「モンスターハンター」のシリーズ最新作である「モンスターハンターワイルズ」とのコラボレーションを実施。同作初の世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」が、2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）の期間限定で登場する。

◆「モンスターハンターワイルズ」のレストランがパーク初登場


パークでは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」の10周年を記念し、1年を通して「ユニバーサル・クールジャパン 2025」を開催中。そのフィナーレを飾るコンテンツとして、全世界販売本数1,000万本を超える大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観に浸れる食空間がパークに初登場。

レストランは、緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現。にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーに出迎えられ、モリバーがふるまう焚き火料理にかぶりつき、作品世界そのままに“ハンターの休憩”を全身で体感することができる。

メニューのひとつ、「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」は、スージャ料理風の肉やクナファチーズにインスパイアされたトッピングを、フォカッチャにのせて味わう一皿。セットメニュー1つにつき全6種からコースターが1枚ランダムでついてくる。

また、涎があふれるゴチソウダケのバターチキンカレーが主役の「焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ」、「サポート部隊アイルー・キッズセット」、食事のお供にぴったりな「回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ」、痺れるほどに美しいラバラ・バリナをイメージしたムースケーキ「ラバラ・バリナ サワーチェリー&ホワイトムース」などがラインナップする。（女子旅プレス／modelpress編集部）

