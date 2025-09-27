USJに「モンスターハンターワイルズ」のレストランが初登場 焚き火料理と作品世界を満喫
【女子旅プレス＝2025/09/27】ユニバーサル･スタジオ･ジャパンでは、「モンスターハンター」のシリーズ最新作である「モンスターハンターワイルズ」とのコラボレーションを実施。同作初の世界観レストラン「モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜」が、2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）の期間限定で登場する。
パークでは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」の10周年を記念し、1年を通して「ユニバーサル・クールジャパン 2025」を開催中。そのフィナーレを飾るコンテンツとして、全世界販売本数1,000万本を超える大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観に浸れる食空間がパークに初登場。
レストランは、緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現。にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーに出迎えられ、モリバーがふるまう焚き火料理にかぶりつき、作品世界そのままに“ハンターの休憩”を全身で体感することができる。
メニューのひとつ、「モンスターハンターワイルズ×限定コースターセット」は、スージャ料理風の肉やクナファチーズにインスパイアされたトッピングを、フォカッチャにのせて味わう一皿。セットメニュー1つにつき全6種からコースターが1枚ランダムでついてくる。
また、涎があふれるゴチソウダケのバターチキンカレーが主役の「焚き火料理 チキン、ゴチソウダケ、モンスターチリ」、「サポート部隊アイルー・キッズセット」、食事のお供にぴったりな「回復グレート キウイ、紫蘇、はちみつ、ソーダ」、痺れるほどに美しいラバラ・バリナをイメージしたムースケーキ「ラバラ・バリナ サワーチェリー&ホワイトムース」などがラインナップする。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2025年11月19日（水）〜2026年5月17日（日）
開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク）
開催形式：テーマ・レストラン
（C）CAPCOM
TM & （C） 2025 Universal Studios. All rights reserved.
【Not Sponsored 記事】
