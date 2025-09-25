Mizkan（ミツカン、愛知県半田市）が、8月に発売した世界を体験できる新しい鍋つゆシリーズ「鍋THE WORLD」を体験できるポップアップイベント 「鍋THE WORLD de TRIP」をスターライズタワー（東京タワーメディアセンター内）5階「スタジオジュピター」（東京都港区）で9月25日から期間限定で実施します。

「鍋THE WORLD」は、「世界中のすてきな文化や料理のエッセンスを、鍋に取り入れてみたら？！」という発想から誕生。米国ニューヨークで愛されるクラムチャウダーのエッセンスを取り入れたトマトベーススープ「トリュフ香るマンハッタンクラムチャウダーテイスト」、仏マルセイユ生まれの料理であるブイヤベースのエッセンスを取り入れた「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」、韓国で愛されるユッケジャンのエッセンスを取り入れた「発酵唐辛子のユッケジャンテイスト」の3種類がラインアップ。希望小売価格は全て503円（以下、税込み）。

ポップアップイベントは、「鍋THE WORLD」を通じて、マルセイユ・ニューヨーク・ソウルといった海外へトリップしたような気分が味わえる体験型イベント。「鍋THE WORLD」3種類のいずれかに、粉チーズやパクチー、フォカッチャ、バゲットなどをトッピングして楽しむことができます。

イベントは同月29日まで。事前予約制で料金は500円。キャッシュレス決済のみとなっています。

同月24日、同所でイベントの発表会が実施。「鍋THE WORLD」のCMに出演している俳優の高橋文哉さんが出席し、「鍋 THE WORLD」について「ご飯やうどんなどがよくある〆だと思いますが、パスタなどもおいしそう」と話しつつ、同商品のパッケージにパンと明記されていることについて触れながら「パンで鍋を食べるというのは攻めてるなと思いましたし、ミツカンさんのチャレンジも感じました。〆だけでなく鍋とパンを一緒に食べても新しい体験になると思います」と語っていました。