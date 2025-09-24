Ä¹Í§¡¦¼¼²°¤ÈJ¶þ»Ø¤ÎSBÁè¤¤¡ÄFCÅìµþDF°ÂºØñ¥ÇÏ¤¬¡ÉÃæ2ÆüÏ¢Àï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡É¤Ç·è¾¡ÅÀ¥¢¥·¥¹¥È¡Ö¤º¤Ã¤È·ë²Ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
[9.23 J1Âè31Àá FCÅìµþ 1-0 Ê¡²¬ Ì£¥¹¥¿]
¡¡J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¡ÈSBÁè¤¤¡É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë22ºÐ¤ÎÂç»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£FCÅìµþ¤ÏÁ°È¾41Ê¬¡¢±¦SB¤Î°ÂºØñ¥ÇÏ¤¬Ãæ±û¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢º¸Â¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë·è¾¡ÅÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂºØ¤Ï5·î17Æü¤ÎÂè17Àá¡¦±ºÏÂÀï°ÊÍè4¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È·ë²Ì¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥¢¥ó¤¬¤è¤¯·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¡£Á°Àá¡¦ÀîºêFÀï(¢þ1-0)¤«¤éÃæ2Æü¤ÎÏ¢Â³ÀèÈ¯¤Ç¡Ö¥¯¥í¥¹¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Æü¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤¤¡¢Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£Áá°ðÅÄÂç»þÂå¤«¤éSB¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áá´ü²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿FCÅìµþ¤Ç¤â°ú¤Â³¤Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ç¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç»Å³Ý¤±¤ë»þ¤Ë½Ä¤âÃæ¤â¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇSB¤Ç¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤êÉý¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤é¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÂºØ¤À¤¬¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦´ü¤ò½ü¤¤¤Æ¼çÎÏ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏDF¼¼²°À®¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ²Æ¾ì¤Ë½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¡£39ºÐ¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤â¤¢¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¤ÎSBÁè¤¤¤ËÄ©¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¯ÍÑ¤ÇÄ¹Í§¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹µ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿°ÂºØ¡£¡ÖÍ¤ÅÔ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢À®¤¯¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò²¿»î¹ç¤â³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ø¤Ö¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¿§¤Ë¤·¤Æ°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFW¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Î¥ì¥¤¥È¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÂà¾ì¤òÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ò±é½Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏËþÂ¤»¤º¡¢¡Ö°ì¤Ä¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤È¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¿ô»ú¤Ç¸À¤¨¤Ð¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ä(¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È)¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÈÖ·ã¤·¤¤SB¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
