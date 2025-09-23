ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢MVPÌÏµ¼ÅêÉ¼¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂçº¹¡¢MLB¸ø¼°¤¬ÃÇ¸À¡Ö¼õ¾Þ¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¡×
ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ53HR¡õOPS1.015¡ÄÅê¼ê¤Ç¤â54K¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ëMVPÌÏµ¼ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬40¿Í¤ÎÅêÉ¼¼ÔÃæ36¿Í¤«¤é1°ÌÉ¼¤ò½¸¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£¡ÖÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤âMVPµé¤À¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆ±Æü»þÅÀ¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ153»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö53ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±1°Ì¤ÎOPS1.015¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢13»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.29¡¢41²ó¤òÅê¤²¤Æ54Ã¥»°¿¶¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Ï¡ÖÄ¾¶á13²ó2/3¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡¢Èï¥Ð¥ì¥ëÎ¨3.9¡ó¤È°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¡Ê141¡Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¡Ê53¡Ë¡¢OPS¡Ê1.015¡Ë¡¢wRC+¡Ê172¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤âMVPµé¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤¤¤¨¤ë¡×¤È¡ÈÂçËÜÌ¿¡É¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£53ËÜÎÝÂÇ¤ÏÂçÃ«¤ÈÆ±¿ô¡¢129ÂÇÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1°ÌÉ¼¤Ï4É¼³ÍÆÀ¡£MLB¸ø¼°¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖMVP¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¤ä¤ä¸åÂà¡£8·î28Æü¤Î¾×·â¤Î1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ°Ê¹ß¡¢22»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ4ËÜ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.395¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÄäÂÚ¤¬ÂçÃ«¤Î¡ÈÆÈÁö¡É¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì°Ê²¼¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ú¥ë¥É¥âÆâÌî¼ê¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂç·ãÀï¤ÎÌÏÍÍ¤À¡£1°Ì¤Ï21¤Î1°ÌÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢2°Ì¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«2É¼¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀÜÀï¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë