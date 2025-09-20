猫ちゃんが自分から甘えてきて抱っこしてあげたら、まさかの展開に…。ご機嫌斜めな様子も可愛すぎると、視聴者の視線を釘付けにしています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で13万再生を突破し、「怖い通り越してさらに可愛すぎて尊い」「キレてるお顔も可愛い」といった声が集まっています。

【動画：甘えてきた猫を抱っこして喋りかけたら…】

TikTokアカウント「オトモねこおもち」に登場したのは、スコティッシュフォールドの「おもち」ちゃん。とっても好奇心旺盛で元気な女の子です。

そんなおもちちゃんですが、最近反抗期が到来した疑惑があるのだとか。ある日、構ってほしくて飼い主さんに甘えに来たおもちちゃん。ところが、飼い主さんが抱っこしてあげても、なぜかブチギレモードだったといいます。

謎のブチギレスイッチ、オン！

しかも、怒るタイミングは飼い主さんが何かを喋った時だったそう。飼い主さんが口を開くたびに、おもちちゃんは「あかん～！！」といってブチギレてきたそうです。本当に「あかん！」と言っているように聞こえてきて、思わず笑ってしまいます。

終始「うぅぅぅぅ！」と唸りながらも、飼い主さんの下から離れようとはしなかったおもちちゃん。甘えたい気分だけど、何か気に食わないことでもあったのか。ご機嫌斜めで怒り顔のおもちちゃんも可愛らしいです。

実は初の怒り顔！？

ちなみに、ここまで機嫌の悪いおもちちゃんを見たのは、飼い主さんも初めてとのこと。怒った顔を見るのも初めてだそうですが、そんなお顔も可愛くてメロメロになったそうです。ご機嫌斜めでも飼い主さんには甘えていたい、ツンデレなおもちちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて6000件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼ぶことに。おもちちゃんの怒っている顔も可愛いと話題になり、多くの方が心を鷲掴みにされたようです。

投稿を見た視聴者からは、「ブチ切れてるのにかわいいｗ」「しっかりアカンて言っててワロタ」「思ったよりブチギレで草w」「怒ってる顔が可愛すぎて尊い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「オトモねこおもち」では、最近のおもちちゃんの様子からお迎え当初の様子まで、見ているだけでホッコリする微笑ましい姿が投稿されています。

おもちちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「オトモねこおもち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。