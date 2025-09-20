サーティワンが常識改変《冬でもアイス売れる》時代に突入…カギを握った「目的来店客」獲得の妙

今年は日本史上、最高に暑い夏だった。今年の猛暑日の延べ日数は過去最多の10382日（9月17日時点）となるなど、類を見ない猛暑に襲われた日本列島。その熱気は「アイスクリーム市場」にも大きく波及している。

日本アイスクリーム協会の調査によれば、2024年度のアイスクリーム販売金額（メーカー出荷ベース）は6451億円と過去最高を更新。前年比でも106.1％増と大幅な伸びを記録している。家計調査からも、アイス需要の高まりは明らか。2024年の一世帯あたりの支出金額は1万2295円と、2015年からの10年間で実に141.1%と大きく伸長している。

今やすっかり、日常生活に欠かせない存在となったアイス。そんな同市場を牽引するのが、過去最大の売り上げを見込むアイスチェーン最大手「B-R サーティワン アイスクリーム」（以下、サーティワン）だ。

サーティワンは業界のゲームチェンジャーだ――。業界関係者は口々にこう語る。「アイスが売れるのは夏だけ」と言われたのも今や昔。サーティワンはいかにして既存の常識を覆して《夏でも冬でも一年中売れる》アイスチェーンとなったのか。

“過去最高”尽くめの好業績となった上半期

サーティワンの直近の業績は絶好調だ。運営元のB-R サーティワン アイスクリームが今年7月に発表した2025年1〜6月期決算によれば、売上高は前年同期比11.4%増の158億1700万円を記録。これで3年連続、過去最高売上を更新した形となった。

また、純利益は前年同期比11.1%増の10億9100万円となったほか、国内全店舗での総小売売上高は317億円、1店舗当たりの平均売上高は3020万円と過去最高を更新している。

まさに“過去最高”尽くめの好業績となったサーティワンだが、あくまでこれは上半期までの数字。アイスがよく売れる7〜9月を含む下半期を控えている。今年の猛暑を考えれば、さらなる伸長も期待できそうだ。

ここで気になるのが、なぜ夏本番にも入っていない1〜6月の上半期にもかかわらず、これほど売上を伸ばせたのか、という点だ。

アイスといえば、「夏によく売れるはず」と誰しも思うかもしれない。そのイメージはおおよそ合っている。日本アイスクリーム協会が2022年に実施したアンケートによると、「アイスクリームをいちばんおいしいと感じる気温」に関する質問では、「30度くらい」という回答が最も多く、次いで「25度くらい」という回答になったという。

日本が「四季」から、夏と冬だけの「二季」になりつつあったとしても、寒い季節はなくならない。どうしても冬場はアイスが売れにくい、というのは揺るぎない常識である。にもかかわらず、なぜサーティワンのアイスは冬でも安定して売れているのだろうか。

昔の夏より「今の冬」のほうが売れていた

サーティワンの売上高を四半期ごと、1Q（1〜3月）・2Q（4〜6月）・3Q（7〜9月）・4Q（10〜12月）で細かく見ていこう。2024年度（2024年1月〜12月）を四半期ごとの売上高は以下の通りだ。

〈1Q：55.6億円／2Q：86.3億円／3Q：89.4億円／4Q：75.5億円〉

こうして見ると、アイスチェーンで一強と言われているサーティワンでも、夏本番を迎える7〜9月に売上のピークを迎え、真冬の1〜3月には売上が落ちることがよくわかる。そこで、比較のために2021年度（2021年1月〜12月）の四半期ごとの売上高も見てみたい。

〈1Q：36.3億円／2Q：47.8億円／3Q：58.0億円／4Q：51.6億円〉

ピークと底の推移は2024年度とそこまで変化はない。ただ、注目すべきは、売上高の規模だ。2021年度、3Qの売上高は58.0億円で、2024年度の1Qの売上高55.6億円とほぼ同じになっている。

つまり、サーティワンにおいて、2021年の夏に売れたアイスと、そのわずか3年後、2024年の冬に売れたアイスとでは、売上高にそこまで差がない状態になっているのだ。さらに直近、2025年度の1Qでは売上高65.8億円にまで伸長しており、もはや「昔の夏よりも今の冬のほうがサーティワンが売れている」ことを示している。

では、いかにしてサーティワンはアイスを通期で安定して売れる商品に変えたのだろうか。

「冬をどう乗り切るのかというのは、アイス業界全体、ひいてはサーティワンの長年の課題だったはず。サーティワンがその問題を解決した理由として、『来店動機』を変化させたことが挙げられます」と語るのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。

チェーン店に敵はなし、目指すべきは…

ここで、アイス市場におけるサーティワンの立ち位置をおさらいしたい。

まずチェーン店として思い浮かぶのが、「歌うアイスクリーム屋」で有名な米国発の「コールド・ストーン・クリーマリー」。しかし、こちらは日本人の文化に合わずに閉店が続き、今や国内1店舗を残すのみだ。

他に沖縄発の「ブルーシールアイスクリーム」も勢いはあるが、沖縄県外で31店舗を展開（2025年7月時点）と、規模感では遠く及ばない。菓子チェーン大手「シャトレーゼ」などもアイスを扱うが、専門店レベルとは言い難い。

つまり、アイスチェーン店におけるサーティワンの競合はほぼ不在なのが現状だ。そうなると残る相手は、明治やロッテ、森永乳業、江崎グリコといった大手アイスメーカーたちだが……。前出の永田氏が続ける。

「サーティワンを見ていて気付くのは、『コンビニに買えるようなアイスは作らんぞ』という意識です。メーカーの作るアイスは今やバリエーション豊富で、同じものを作っても太刀打ちできないどころか、食われてしまう可能性がある。

そこでサーティワンが目指したのは、ふらっと立ち寄る『機会来店』ではなく、特定の目的を持って来店する『目的来店』のお客を増やすこと。そうして目的来店を創出するようなアイスをつくることに注力するようにした結果、通年でも安定してアイスが売れる店へと成長を遂げたわけです」

サーティワン流「目的来店」のつくりかた

目的来店を創出するアイスとは、具体的にどういったものか。永田氏曰く、大きく2つ、すなわち「創作性の高いアイス」と「コラボ商品」が挙げられるという。

たとえば、今年9月から期間限定で販売されている「ミルキーミルキー」と「ポッピングミルキー」がそうだ。

この2種のフレーバーは、「不二家」とのコラボ商品であるが、想定外の人気で品薄になっており、公式サイト上でも、

〈9月の新作フレーバー「ポッピングミルキー」、「ミルキー ミルキー」は、予測を大幅に上回る販売となり、現在店舗によっては一時的に品切れとなっております。10月上旬より順次販売再開予定でございますので、販売再開まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。〉

との案内が出るほどだ。永田氏が続ける。

「私自身、サーティワンの一ファンとして長年通っていますが、以前より手の込んだフレーバーが格段に増えたと実感しています。コンビニのアイスにはない独自の美味しさとビジュアルの良さを兼ね備えた、創作性の高いアイスが目的来店につながっていると言えます。

また、ポケモンやサンリオ、ワンピースなど人気コンテンツと積極的にコラボしている点もサーティワンの強みです。従来のファンはもちろん、特典によってコンテンツのファンも誘致でき、結果、季節を問うことなく、お客を呼び込めるわけです」

サーティワン好業績のウラには他にも、意外にも知られていない「ある理由」が隠されている。つづく【後編記事】『サーティワン《未使用ギフト券》で“３億円丸儲け”の実態…お客様にはバレたくない「埋蔵金」をご存じですか』で詳しく解説する。

