今、売れに売れている！【ユニクロ】大人の即戦力♡「人気パンツ」

大人女性がデイリーに頼れるボトムスを新調するなら、体型をきれいに見せつつ動きやすい【ユニクロ】の「パンツ」が有力候補かも。数年前のヒット以来、人気継続中のワイドパンツをはじめ、体型カバーとトレンド感が同時に狙えそうなジーンズなど、いま特に注目のパンツをご紹介します。ワードローブの即戦力になる一本と出会えるかも。

カーブライン × ワイドな立体感が旬ムードを演出

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

腰まわりをすっきり見せながら、太ももから裾にかけてゆとりを持たせた立体的なラインが魅力。はくだけでシャレ感漂うシルエットが完成して、体型カバーにも頼れる一本といえそうです。カジュアルに寄せても大人っぽくまとまるから、年代問わず取り入れられそう。デイリーコーデの即戦力になる予感です。

シンプルながら細部の特別感がうれしい！

【ユニクロ】「ストレートジーンズ」\4,990（税込）

【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】コレクションから登場しているストレートジーンズは、公式オンラインストアによると「本格の風合いを持つ、コットン100%デニム」素材を使用したこだわりの一本。タックインしてもアウトしてもバランスをとりやすい、ミドルウエストも注目ポイントです。バックポケットにはJW ANDERSONのロゴがさりげなくあしらわれ、シンプルながら特別感を演出してくれるのも◎

外せないボトムスの定番といえばこれ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

もはや “大人コーデの定番” ともいえるほど人気が定着しているのが、このパンツ。しゃがんだり自転車通勤したりと大人世代の日常シーンにも心強そうな「2WAYストレッチの機能を持つ素材を使用」（公式オンラインストアより）しているうえに、センタープレス入りできちんと見えが狙えるのもうれしいところです。

なめらかなはき心地とトレンド感を両立

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

公式オンラインストアによると「裏面がなめらかな肌あたりでラクにはける」一本。カジュアルなステッチワークと後ろのフラップ付きポケットがほどよいアクセントになっています。ゆるやかな丸みを描くバレルシルエットが今っぽく、ワイドなのにすっきり見えるのも魅力。リラックス感とおしゃれを両立できそうな、大人におすすめのパンツです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K