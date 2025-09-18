米シンガー・ソングライターのボブ・ディラン（８４）が、久々のブートレッグ・シリーズとなる第１８集「スルー・ザ・オープン・ウィンドウ（１９５６-１９６３）」を１０月３１日に世界同時発売することが１７日夜、発表された。

故郷のミネソタ州で録音した１９５６年、１５歳時の最古音源から、１９６３年のカーネギーホール公演に至るまでをまとめており、ティモシー・シャラメがディラン役で主演した映画「名もなき者」で描かれた時代と重なっている。

ＣＤ８枚組のデラックス・エディションは、デビュー前から３ｒｄアルバム「時代は変る」発表前後までを時系列で追う内容で、４８曲の未発表演奏と３８曲の極レア録音を含む１３９トラックが収録される。

自宅録音、コロンビアに残したスタジオでのアウトテイク、コーヒーハウスやナイトクラブでのライブ録音、小規模で私的な集まり、友人のアパートなどでの録音、ジャムセッションなどのレア音源、未発表音源が含まれる。目玉は転機となった１９６３年１０月２６日、カーネギーホール公演の未発表完全収録音源で、オリジナル・テープからのミックスとなる。近年のライブでは見られないステージでの語りも魅力的だ。

歴史家のショーン・ウィレンツの長文ライナーノーツと１００枚以上の珍しい写真をまとめたハードカバーの本も同梱（どうこん）される。

また、４２トラック収録のスタンダード・エディションがＣＤ２枚組とＬＰ４枚組（輸入盤のみ）で同時発売される。