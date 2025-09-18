タレントで女優のYOU（61）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。過去に交際していた男性とのやりとりについて語った。

「お付き合いしているときに甘えたりする？」と聞かれたYOUは「付き合い始めとか、もう凄い楽しいですし、毎日会いたい！なんで、ご飯作ってあげて、ゴミも捨てて」と語ったが「その時ってサービスなんですね」とした。

その後「3カ月たった時に、ニュートラル、普通に戻すんですよ。毎回のように作ったご飯が週2になったりとか」とし「途中から宣言することにして、ニュートラルに入った夜とかに“すみません、お話があります”って言って、“実は、今までサービス期間でした。申し訳ないんですけど、私の癖で、凄い張り切ってやっていたんですけど、本当はそうでもないんですね。それでもよろしかったらどうぞ”」と言うと明かし「“それでもいいよ”って言う人が残る」とした。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「それで急激に冷める彼氏いました？」と聞かれると「急激には冷めないけど、その宣言が怖くて消えた人は…」と苦笑した。